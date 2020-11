Reaktion auf Klimawandel: Erstes deutsches Unternehmen bietet nachhaltige Versicherung für Hausbesitzer an / Fridays-for-Future-Bewegung hat Entwicklung der Öko-Police bestärkt

Ein halbes Jahr im Innern von “Fridays for Future”, sechs junge Aktivisten von Flensburg bis in den Schwarzwald – DB MOBIL liefert eine der aufwendigsten Reportagen über die gesellschaftliche Bewegung des Jahres. Unter dem Heftmotto “Die Zukunft gehört uns” widmet sich die diesjährige Grüne Ausgabe von DB MOBIL (November-Ausgabe, EVT 25.10.) vor allem “Mut und […]...

In der ganzen Welt gehen Kinder und Jugendliche unter dem Motto “Fridays for Future” auf die Straßen und demonstrieren, um zu zeigen, welche Sorgen und Ängste sie hinsichtlich ihrer Zukunft haben. Schon kleine Kinder im Vorschulalter sind sensibilisiert für das, was da um sie herum passiert. Sie haben viele Fragen: Wie die Situation entstanden ist, […]...

Der Vilsbiburger Demozug (mit Kundgebung am Stadtplatz und Abschlusszug über die Stadthalle, zurück zum Stadtplatz) beginnt um 12:45 Uhr bei der Jugendverkehrsschule in der Benefiziar-Vest-Straße. Die Organisator*innen freuen sich über viele Teilnehmer*innen jeden Alters. Auch Greenpeace München-Moosburg ist mit einem Redner vor Ort, der kurz über die Wirksamkeit verschiedener Klima- und Umweltschutzmaßnahmen, sowie über die […]...

Markenkönig und kitzVenture-Geschäftsführer Patrick Landrock hält Wort und überträgt Markenrechte kostenlos an Fridays For Future Vienna. Nach dem medialen Trubel – rund um die Markenanmeldung “FRIDAYS FOR FUTURE AUSTRIA” durch die kitzVenture GmbH – im Februar diesen Jahres – wurden am gestrigen Mittwoch, den 07. Oktober 2020, die zuvor von der kitzVenture GmbH gesicherten Markenrechte […]...