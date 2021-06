Photovoltaik? Stromproduktion an der Hauswand

Eine Photovoltaikanlage wird bekanntermaßen auf dem Dach montiert, aber auch an der Hauswand montiert produziert sie Strom und öffnet so für den ein oder anderen ganz neue Möglichkeiten. Photovoltaikmodule werden auf dem Dach an einer Unterkonstruktion montiert, egal ob auf einem Ziegeldach oder Flachdach, hier unterscheidet sich nur die Art der Unterkonstruktion. Aber genauso können die Solarmodule an einer Unterkonstruktion an der Hauswand montiert werden. Dass die Module dort nicht ganz so viel Strom produzieren, wie auf einem Hausdach montiert, ist klar, dennoch kann es mit den richtigen Solarmodulen Viel sein. Lassen Sie Ihr Projekt von einem Spezialisten planen.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

