Ara Partners Portfoliounternehmen Aksiom Services Group erwirbt Anesco, führendes britisches Unternehmen für erneuerbare Energien

– Abschließende Vereinbarung über Eigenkapitalinvestition von den Parteien unterzeichnet – Siemens Financial Services (SFS) investiert erstmals in Windpark in Asien – Im Rahmen des Projekts werden 100 Windkraftanlagen vom Typ SG 2.0-114 von Siemens Gamesa Renewable Energy in Tamil Nadu installiert – Das Projekt ist Teil der Windkraft-Tranche II der Solar Energy Corporation of India […]...