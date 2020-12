Solaranlagen: umweltfreundliche Stromproduktion

Der Strom Ihrer Photovoltaikanlage ins eigene Netz eingespeist oder selbst verbraucht. Bevor Sie sich für eine Photovoltaikanlage in Feucht Schwarzenbruck Moosbach oder Winkelhaid entscheiden, sollten Sie rechnen, ob und wann sich Ihre Investitionskosten amortisieren. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab: Größe der Photovoltaikanlage, Sonneneinstrahlung sowie Ausrichtung und Neigungswinkel der geplanten Anlagefläche. So gibt es Solaranlagen, […]...

Solaranlagen mit Ratenkauf – jetzt möglich bei iKratos! Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH bietet Ihnen in Kooperation mit Golfstrom die Möglichkeit der Ratenzahlung an. Der große Vorteil: vom ersten Tag an sind Sie Eigentümer der Photovoltaikanlage und zahlen problemlos in kleinen Raten, während Ihre Anlage bereits umweltfreundlichen Solarstrom produziert. Außerdem können Sie die Höhe […]...