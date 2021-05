Eigenstrom mit Photovoltaik ist kinderleicht

Eigenstrom mit Photovoltaik ist kinderleicht ? Solaranlage für Eigenstrom. Rund 40 % des Stromes sind bereits regenerativ und kommen aus erneuerbaren Energien. Photovoltaik spielt dabei noch eine relativ geringe, aber wichtige Rolle. In Deutschland sind es aktuell rund 1,5 Millionen Photovoltaikanlagen, die umweltfreundlichen Strom erzeugen. Da gibt es noch viel Potential nach oben, vor allem, weil Photovoltaik eigentlich kinderleicht ist. Alles was Sie brauchen ist ein Dach und ein bisschen Platz im Haus für den Wechselrichter und gegebenenfalls Speicher. Bei Ihrem Dach ist es egal, ob ein Sattel- oder Flachdach, ob Frankfurter Pfanne oder Biberschwanz-Ziegel, und ob Nord-, West-, Süd- oder Ost-Ausrichtung. Denn eine Photovoltaikanlage kann jeder mit eigenem Haus umsetzen. Und auch in einer Wohnung egal ob Eigentümer oder Mieter kann man Photovoltaik als Plug-and-Play System umsetzen.

Besprechen Sie jetzt Ihr Projekt und Sie werden feststellen mit dem passenden Partner an der Seite ist es wirklich kinderleicht.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de