Ohne Umweltschutz ist alles nichts

Nicht der Weg ist das Ziel: BDEW fordert Photovoltaik Zubau von mindestens 150 Gigawatt bis 2030, andernfalls wird?s nix mit klimaneutral...

Sonnenenergie vom Acker: Nach Bayern, Hessen, Saarland, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz will nun mit Niedersachsen das nächste deutsche Bundesland eine Verordnung erlassen, mit deren Hilfe Ackerflächen in benachteiligten Gebieten für Photovoltaik Ausschreibungen freigegeben werden. In Kraft treten soll die Verordnung noch vor der politischen Sommerpause. Deutscher Musterschüler in diesem Bereich ist der Freistaat Bayern. 200 Ausschreibungszuschläge für Freiflächenanlagen und […]...

150 statt 100 Gigawatt Zubau: Deutsches Umweltministerium will Vorgaben erhöhen Ohne ambitionierte Zubau-Ziele für erneuerbare Energien wird es nicht gehen. Diese Tatsache ist mittlerweile überall angekommen. Was allerdings ambitioniert ist und was nicht, da scheiden sich die Geister. In Deutschland werden nun Stimmen aus dem Umweltministerium laut die sagen, 100 Gigawatt Zubau bis 2030 sind zu wenig. Aus dem Umweltministerium ist zu vernehmen, dass man […]...

686 kWp Photovoltaikleistung für Brandenburg: Sun Contracting stellt weiteres Contracting Projekt fertig Bei Sun Contracting geht es Schlag auf Schlag: Schon wieder werden bei einem Projekt der Sun Contracting AG die letzten Handgriffe getan: Im brandenburgischen Heideblick im Ortsteil Wüstermarke entstand in den letzten Wochen eine Photovoltaikanlage auf rund 3.200 m² Dachfläche eines landwirtschaftlichen Betriebes. Mit einer Menge von 600.000 Kilowattstunden sauberer Energie, die hier jährlich mit […]...