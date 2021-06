Top Industrie Solarmodul: SunPower Maxeon 5

Erstellt von Presse Allgemein

Das neue SunPower Maxeon 5 Solarmodul für Gewerbe und Industrie. SunPower ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich bereits seit vielen Jahren mit Solartechnik beschäftigt. So steckt in jedem Modul jahrzehntelange Forschung und Erfahrung. Das spiegelt sich nun auch in den neuen Maxeon 5 COM Modulen. Diese Module können zwischen 430 und 450 Wp pro Modul erreichen und sind somit besonders leistungsstark. Die hohe Leistung unterstützt auch ein Wirkungsgrad von bis zu 22,2 %. SunPower COM (Commercial) Module sind speziell für Gewerbe und Industrie.

