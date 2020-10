Novelle für Raumplanungsgesetz: Burgenland macht einen Schritt zurück

Österreichs ambitionierte Ziele für die Energiewende brauchen die Mitarbeit aller Landesregierungen. Doch statt einer Photovoltaik-Offensive plant man im Burgenland derzeit wohl eher die Rückkehr in alte Zeiten: Die Novelle des Raumplanungsgesetzes erinnert an das frühere Strommonopol und eine Verzögerung des Photovoltaikausbaus.

Der Entwurf des Gesetzes beinhaltet ? verkürzt gesagt ? eine Bevorzugung des Landes beim Photovoltaikausbau. Erst für Flächen ab 100 Quadratmetern, die sich im Besitz des Landes befinden, soll die Errichtung einer Photovoltaikanlage möglich sein ? damit wäre sogar die Energie Burgenland, die nur teilweise in Besitz des Landes ist, von der Produktion von Strom auf Freiflächen mittels Photovoltaik ausgeschlossen.

Ausschluss effizienter Standorte

Durch die neue Verordnung wären zum einen alle bereits erfolgten Vorarbeiten, die mit Kosten- sowie Zeitaufwand verbunden sind, wertlos und zum anderen verhindert man dadurch auf lange Sicht auch den Wettbewerb. Wichtige Treiber aus der Energiewende auszuschließen kann sich weder Österreich, noch ein anderes der europäischen Länder leisten, wenn man die gesteckten Ziele zur CO2-Reduktion gemeinsam erreichen will.

