Ein Jahr Klimanotstand inÖsterreich ? Sun Contracting blickt auf den Status Quo

Erstellt von Presse Allgemein

Der Vorstandsvorsitzende der Photovoltaic Austria zieht 365 Tage nach Ausrufung des Klimanotstandes in Österreich eine erste Bilanz dessen, was in diesem Jahr passiert ist. Eine leichte Bewegung in Richtung Energiewende sieht Herbert Paierl ? Tempo verlieren darf man in dieser Phase allerdings nicht.

Als der österreichische Nationalrat vor einem Jahr den bundesweiten Klimanotstand ausgerufen hat legte man zeitgleich fest, dass der Klimaschutz ab diesem Zeitpunkt oberste Priorität hat. Wichtige Eckpfeiler, beispielsweise 100 % Ökostrom bis 2030, wurden im Zuge dessen beschlossen ? insgesamt fehlt aber der Wille, diese ? teilweise sehr weitreichenden und restriktiven ? Maßnahmen umzusetzen.

Klimanotstand erfordert bestimmtes Handeln

Den Klimanotstand auszurufen war ein wichtiger Schritt. Allerdings wird es mit den geplanten Ausbauschritten und Zubauzielen, besonders im Bereich Photovoltaik, lange nicht getan sein. Dieser Tatsache ist man sich auch bei Sun Contracting bewusst, weshalb man europaweit, mit Hilfe von Photovoltaik Contracting, den Photovoltaikausbau voranzutreiben versucht. Besonders erfolgreich ist die Geschäftstätigkeit in diesem Bereich vor allem bereits in Österreich, Deutschland und Liechtenstein.

Warum Photovoltaik Contracting?

Contracting bietet vor allem eines in hohem Ausmaß: Eine Bereicherung für alle Beteiligten. Sun Contracting errichtet und betreibt Photovoltaikanlagen auf Dächern oder Flächen, die durch einen sogenannten Contractingnehmer bereitgestellt werden. Dem Besitzer dieser Fläche oder des Daches entsteht dabei kein finanzielles Risiko ? weder für Montage und Material, noch für Instandhaltung, Wartung und Service. Der erzeugte Strom wird ? im Regelfall ? zu 100 % ins öffentliche Stromnetz eingespeist und steht der Allgemeinheit als Ökostrom zur Verfügung.

Fokus Klimaschutz

Der Fokus, den die international tätige Sun Contracting AG, im Rahmen ihrer Tätigkeit am Photovoltaikmarkt, hat, ist Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen. So ermöglicht man bei Sun Contracting – neben Photovoltaikanlagen auf Dächern und auf freien Flächen – seit Mitte dieses Jahres auch Photovoltaikanlagen auf Parkflächen. Die SUN CARPORTS sind die ideale Ergänzung zur Energiewende: Bereits versiegelte Abstellplätze bei Autohäusern, Einkaufszentren und auch Park & Ride Flächen zum Beispiel an Bahnhöfen werden so um Photovoltaikanlagen ergänzt und erweitern damit das bestehende Angebot überdachter Parkplätze um die Erzeugung von nachhaltiger Energie.

Die Sun Contracting AG und ihre Tochtergesellschaften sind seit 2012 operativ in der Photovoltaikbranche tätig und besonders im deutschsprachigen Raum sehr erfolgreich. Besondere Bekanntheit erlangte die Unternehmensgruppe mit ihrem Modell Photovoltaik Contracting. Derzeit hält die Sun Contracting Gruppe in Österreich, Deutschland und Liechtenstein bei einer gesamt installierten und projektierten Photovoltaikleistung von 68,9 Megawattpeak. Zusätzlich zu Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen ist die Sun Contracting AG auch im Bereich nachhaltiger Investments seit mehreren Jahren erfolgreich tätig. Erst kürzlich legte die Sun Contracting AG neben einem Nachrangdarlehen ausschließlich für Österreich drei Anleihen auf: Der Sun Contracting Registered EURO Bond 2020 und dessen Zwillingsprodukt, der Sun Contracting Registered CHF Bond 2020 sind – genauso wie der Sun Contracting Registered Junior Bond 2020 – online direkt bei der Emittentin zeichenbar.

Weitere Artikel zum Thema:: Sun Contracting erweitert in Sachsen-Anhalt auf 3,1 Megawattpeak: Baustart für nächstes Solarkraftwerk mit 702 kWp in Groß Rosenburg Mehr als 2,4 Megawattpeak Photovoltaikleistung konnte die international tätige Sun ContractingAG im laufenden Jahr 2020 im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt bisher zubauen. Nun erweitert man mit der Inbetriebnahme eines Photovoltaik Contracting in Groß Rosenburg diesen Wert um weitere 702,90 kWp. Mit rund 2.000 Stück Photovoltaikmodulen, verteilt auf einer Gesamtfläche von rund 3.200m² entsteht in Barby erneut […]... Sun Contracting AG startet neue Produktgeneration für Gewinnfreibetrag: Depotfähige Inhaberanleihe 2019 ab sofort zeichenbar Mit der Inhaberanleihe 2019 emittiert die Sun Contracting AG ein neues, nachhaltiges Produkt am deutschsprachigen Finanzmarkt und startet somit ihr erstes depotfähiges Solarenergieinvestment, das in Österreich auch für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag gemäß § 10 iVm § 14 geeignet ist und 5% Fixzins p.a. bietet. Mit einem Emissionsvolumen von 10 Millionen Euro bietet die neue Produktgeneration […]... Sun Contracting AG blickt nach Wien: Klimafreundlichste Stadt der Welt Den ‚Anspruch, die klimafreundlichste Stadt der Welt zu werden‘ nimmt man in Wien ab 2022 also sehr ernst. Bis 2030 möchte die Stadt Wien 1,2 Milliarden Euro in den Photovoltaikausbau investieren – das entspricht umgerechnet einer Größenordnung von 600 Fußballfeldern, die mit Photovoltaikleistung bestückt werden. Doch auch bis 2022 ist man nicht tatenlos: Für das […]... WINAICO blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück Ausbau der Vertriebsaktivität und Gründung von drei neuen Niederlassungen Creglingen, 19.12.2012 – WINAICO konnte sich im schwierigen Marktumfeld behaupten und blickt positiv auf das Jahr 2012 zurück. Neben dem Ausbau der europäischen Marktpräsenz, hat WINAICO in diesem Jahr Niederlassungen in den USA, Australien und Japan gegründet. WINAICO ist es innerhalb kurzer Zeit gelungen, in diesen zukunftsträchtigen Märkten die notwendigen Vertriebsstrukturen auf... Kabelkonfektionär CiS electronic GmbH blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2015 zurück Die CiS-Gruppe mit Hauptsitz in Krefeld und Produktionsstandorten in Tschechien und Rumänien blickt auf ein erfolgreiches und vor allem ereignisreiches Jahr 2015 zurück. Viel hat sich getan im Jubiläumsjahr und so konnte man neben dem 40-jährigen Bestehen der CiS-Gruppe noch weitere nennenswerte Erfolge feiern. Der Umsatz wurde wieder im Vergleich zum Vorjahr gesteigert und CiS […]...