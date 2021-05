LHI Gruppe investiert in weiteren Solarpark in den Niederlanden

Erstellt von Presse Allgemein

Der Solarpark Berkelweide in der Provinz Gelderland wurde im März 2021 in Betrieb genommen und hat eine Nennleistung von 10 MWp.

In einem Pilotprojekt testet der Betreiber die landwirtschaftliche Zweitnutzung durch den Anbau von Nutzpflanzen und Pilzen. Weitere Besonderheit des Parks ist, dass ein Teil der Anlage aus sogenannten bifazialen Solarmodulen besteht. Ziel dieser innovativen Entwicklung ist es, das Licht von beiden Seiten der Solarmodule zu nutzen und somit eine höhere Energieausbeute zu erreichen.

Mit dem Solarpark Berkelweide hat die LHI Gruppe nunmehr insgesamt 40 Solarparks im Portfolio, die zusammen eine Nennleistung von rd. 390 MWp haben. Hinzu kommen noch 33 Windkraftanlagen mit einer Nennleistung von rd. 400 MW. Insgesamt managed die LHI Gruppe ein Volumen von rd. 1.5 Mrd. Euro in der Assetklasse Erneuerbare Energien.

Der Solarpark Berkelweide ist der 2. Solarpark der LHI Gruppe in den Niederlanden, die damit ihre Länderallokation in Europa weiter ausbaut.

Die LHI Gruppe besteht aus der LHI Holding GmbH und der LHI Leasing GmbH, die bereits 1973 gegründet wurde, sowie deren Tochtergesellschaften. Das Produktportfolio erstreckt sich von der Gestaltung strukturierter Finanzierungen für Unternehmen, Real Estate Management und Objektverwaltungsdienstleistungen bis zur Konzeption von Investmentprodukten in den Assetklassen Immobilien, Erneuerbare Energien und Aviation. Zielgruppe für das Investmentangebot sind professionelle und semi-professionelle Investoren.

Bisher investierten mehr als 17.000 Investoren in über 160 Investments der LHI. Insgesamt verwaltet die LHI Gruppe einen Bestand von 15 Mrd. Euro. Die Unternehmenszentrale ist in Pullach bei München. International ist die LHI Gruppe in Polen und in Luxemburg vertreten. An allen Standorten arbeiten rd. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

