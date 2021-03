Ihre persönliche Einladung

Erstellt von Presse Allgemein

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 16. März 2021 veranstaltet die DEOS AG ? der Integrations- und Automatisierungsexperte für Gebäude ? eine digitale Pressekonferenz im Vorfeld zur digitalen ISH. Wir möchten den Medien einige hochinteressante Innovationen für den Markt vorstellen und laden Sie und Ihre Kollegen herzlich ein:

Datum: 16. März 2021

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Dauer: ca. 45 Minuten

Ort: Online-Konferenz

Zur Anmeldung

Nach einer kurzen Registration können Sie live an der Pressekonferenz teilnehmen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen an die Branchen- oder DEOS-Experten vorab per Mail an presse@deos-ag.com zu senden. Im Anschluss an die Pressekonferenz stellen wir Ihnen die Pressemappe mit allen Pressemitteilungen und Dateien per Mail zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihr DEOS Team

Darauf können Sie sich freuen

Experten-Talk

Hans Kranz, Inhaber HAK Ingenieurberatung & Verfasser mehrerer Fachbücher zum Thema BACnet:

Als „BACnet Pabst“ in der Branche bekannt, erläutert Hans Kranz wie er die Zukunft der TGA-Planung im Zusammenhang mit der Digitalisierung im Gesamtprozess sieht. Hierzu präsentiert er die konkreten Maßnahmen aus seinem Buch „Digitaler Zwilling der Gebäudeautomation mit BACnet“.

Prof. Dr. Michael Krödel, Professor für Gebäudeautomation & IGT-Institutsleiter

Die neueste Studie „Bürogebäude der Zukunft“ von Prof. Dr. Michael Krödel beinhaltet 85 Thesen zu den Megatrends der Branche. Welche drei key facts Herr Krödel für die Zukunft der Gebäudeautomation herausstellt und wie diese bereits heute umgesetzt werden können, erfahren Sie im Experten-Talk.

Future-Talk

Fabian Gödker, Leiter Produktmanagement DEOS AG

Erhaschen Sie exklusiv vor dem offiziellen Release einen Blick auf unseren neuen Controller, der wohl aktuell leistungsstärksten DDC-Hardware auf dem Markt. Wie DEOS mit diesem Controller das Standardprotokoll BACnet derzeit und zukünftig einsetzen wird und welche Lösungen die DEOS AG für das optimierte Zusammenspiel der am Bau beteiligten Gewerke liefert, erläutert der Leiter des DEOS Produktmanagements Fabian Gödker.

Thorsten Javernik, Leiter Geschäftsbereich Building IT DEOS AG

Verantwortlich für den neu gegründeten DEOS Geschäftsbereich Building IT zeigt Thorsten Javernik auf, wie die DEOS AG moderne IoT-/Cloud-Lösungen einfach in die Gebäudeautomation integriert, so dass clevere und zukunftsweisende Lösungen für das Gebäude der Zukunft entstehen. Federführend ist dabei die Vorstellung der DEOS BIT-Plattform, die auf dem Markt einzigartig ist und speziell für die Anforderungen und Bedürfnisse der Gebäudeautomation entwickelt wurde.

Technische Voraussetzungen

Die Pressekonferenz wird ausschließlich online über die Software GoToWebinar gestreamt. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit dem Link zur Pressekonferenz.

Wählen Sie sich über diesen Link am 16. März 2021 etwa 10 Minuten vor Start in die Pressekonferenz ein. Eine Softwareinstallation ist hierfür nicht notwendig. Die Kommunikation zu unseren Experten findet über die Chatfunktion statt, so dass Sie keinerlei zusätzliche Hardware wie Kamera oder Headset benötigen.

Die DEOS AG – über 53 Jahre Branchenerfahrung in der Gebäudeautomation

Die DEOS AG mit ihrem Hauptsitz in Rheine (NRW) entwickelt und produziert als inhabergeführtes und international agierendes Unternehmen seit mehr als 50 Jahren intelligente Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für die Automation und Digitalisierung von Gebäuden und Anlagen. Mit unserer Begeisterung für Innovation und Qualität liefern wir ein nachhaltiges Produktportfolio, welches die Bereiche Heizung, Lüftung und Klima mit Hilfe modernster IT-Technik zu einem effizienten und zukunftsweisenden Gesamtsystem verbindet. Für uns spielt dabei die einfache Systemintegration der Gebäudetechnik eine besonders große Rolle. Unsere Mitarbeiter engagieren sich täglich für Systempartner, Fachplaner, Endkunden sowie Betreiber und Bauherren auf der ganzen Welt. Das alles tun wir, um den energieeffizienten und nachhaltigen Betrieb von Gebäuden zu sichern. Für Gebäude, die begeistern.

Das Unternehmen positioniert sich im MSR-Umfeld als der Integrations- und Automatisierungsexperte aller relevanten TGA-Gewerke. Dafür bietet die DEOS AG Produkte, Lösungen und Dienstleistungen, für die Bereiche Heizung, Lüftung, Klima, die zu einer individuellen und praxisnahen Lösung kombiniert werden.

Die Kernkompetenzen gliedern sich in die Bereiche Gebäudeautomation, Energiereporting, Gebäudeleittechnik und IoT-/Cloud-Plattform zur Digitalisierung der Gebäude. Abgerundet wird das Portfolio durch Programmierwerkzeuge zur schnelleren Projektierung. Das schätzen vor allem die weltweit über 300 zertifizierten Systempartner. Endkunden und Betreiber profitieren von den einfachen Admin- und Bedienkonzepten und die damit verbundene Einfachheit der Lösungen.

1967 gestartet als „Plüth Energietechnik“, wurde 2008 die DEOS AG als Holding gegründet. Heute ist die DEOS AG direkt an über 11 DEOS Standorten sowie durch die 300 Systempartner weltweit vertreten. Dabei sorgen rund 200 DEOS Mitarbeiter sowie Systempartner, Gebäudebetreiber und FM-Dienstleister, mit Leidenschaft für eine hohe Endkundenzufriedenheit und den Erfolg des Unternehmens – seit über 53 Jahren, Made in Germany.

Das DEOS Portfolio findet seinen vielfältigen Einsatz in Gebäudetypen wie Hotels, Bürogebäuden, Flughäfen oder Bildungseinrichtungen. Für weitere Informationen zur DEOS AG besuchen Sie www.deos-ag.com.

DEOS® ist ein eingetragener Markenname der DEOS AG.

