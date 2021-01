Neuer DEOS Vertriebs- und Serviceleiter

Erstellt von Presse Allgemein

Zum 01. Februar 2021 wird Kai Baumann neuer Vertriebs- und Serviceleiter des Geschäftsbereichs Control Systems der DEOS AG. Der 39-jährige Diplom-Ingenieur Elektrotechnik verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Industrie- und Gebäudeautomation und somit über tiefe Branchenkenntnisse.

Als neuer Vertriebs- und Serviceleiter der DEOS AG wird Kai Baumann den vom Unternehmen eingeschlagenen strategischen Weg weiter vorantreiben. Dieser beinhaltet den Ausbau des bestehenden Partnernetzwerks und der Intensivierung der Kundenbindung. Im Servicebereich verantwortet der Rheinenser den Ausbau der Angebote im Bereich Schulung und Workshops und dem technischen Support zur aktiven Partnerunterstützung.

?Da nun die Bereiche Vertrieb und Service unter einer Leitung gestellt werden, erhält die DEOS AG noch mehr Partner- und Marktnähe. So werden wir unseren Partnern professionelle technische Unterstützung zur Seite stellen von denen sie noch mehr profitieren. Am Ende stärken diese Bemühungen unsere Kundenbeziehung?, so Stefan Plüth, CEO und Vorstandsvorsitzender der DEOS AG.

Kai Baumann ist ein vertrautes Gesicht bei der DEOS AG: Der leidenschaftliche Segler war bereits über sieben Jahre lang bei dem Rheiner Integrations- und Automatisierungsexperten beschäftigt. Bis 2016 verantwortete er als Prokurist und Management Direktor u. a. das internationale DEOS Geschäft. Der 39-Jährige Baumann arbeitete zuletzt als Geschäftsführer und Sales Manager beim Emsdettener Unternehmen Lammers Automation GmbH und war so der DEOS AG und der Gebäudeautomation immer verbunden.

Der studierte Diplom Ingenieur kehrt zur DEOS AG zurück, ?weil es mir wichtig ist, in einem inhabergeführten Unternehmen zu arbeiten, welches eine langfristige Strategie verfolgt und bei dem ich meine vertriebliche Leidenschaft voll einbringen kann.? Die Mischung aus Internationalität, technischen Produkten, Projektgeschäft und Kundennähe hat Baumann zusätzlich gereizt.

?Mit Kai Baumann setzen wir einen hochqualifizierten Mitarbeiter auf diese wichtige Position, der sowohl langjährige Branchenerfahrung besitzt als auch die DEOS AG gut kennt. Mit seinem tiefen Fachwissen in der Gebäudeautomation sowie vertrieblichem Knowhow ist er eine Bereicherung für unser Unternehmen?, so der Inhaber Stefan Plüth.

Über den Geschäftsbereich Control Systems:

Die zentrale Einheit der heutigen DEOS AG ist die ?DEOS Control Systems?, die als Hersteller für Gebäudeautomation das Kerngeschäft der DEOS AG darstellt. Sie entwickelt und produziert innovative Hard- und Softwareprodukte zur Automatisierung von Gebäuden und Anlagen in der eigenen SSD-Fertigung. Das Feedback von unseren weltweit mehr als 300 Systempartnern stellt das Fundament unserer Produkte und Lösungen dar. Zusätzlich prägen Impulse der Geschäftsbereiche ?DEOS Gebäudeautomation? und ?DEOS Building IT? das Produkt- und Lösungsportfolio der ?DEOS Control Systems?. So sichern und gewährleisten wir eine marktnahe und praxisorientierte Entwicklung. Für Gebäude, die begeistern.

Die Kernzielgruppe des Geschäftsbereichs CS (Control Systems) ist unser stetig wachsendes Systempartnernetzwerk von Systemintegratoren in der ganzen Welt.

Mehr als 50 Jahre Branchenerfahrung – die DEOS AG

Die DEOS AG mit ihrem Hauptsitz in Rheine (NRW) entwickelt und produziert als inhabergeführtes und international agierendes Unternehmen seit mehr als 50 Jah-ren intelligente Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für die Automation und Digitalisierung von Gebäuden und Anlagen. Mit unserer Begeisterung für Innovati-on und Qualität liefern wir ein nachhaltiges Produktportfolio, welches die Bereiche Heizung, Lüftung und Klima mit Hilfe modernster IT-Technik zu einem effizienten und zukunftsweisenden Gesamtsystem verbindet. Für uns spielt dabei die einfache Systemintegration der Gebäudetechnik eine besonders große Rolle. Unsere Mitar-beiter engagieren sich täglich für Systempartner, Fachplaner, Endkunden sowie Betreiber und Bauherren auf der ganzen Welt. Das alles tun wir, um den energieef-fizienten und nachhaltigen Betrieb von Gebäuden zu sichern. Für Gebäude, die begeistern.

Das Unternehmen positioniert sich im MSR-Umfeld als Integrator aller relevanten TGA-Gewerke. Dafür bietet die DEOS AG Produkte, Lösungen und Dienstleistun-gen, für die Bereiche Heizung, Lüftung, Klima, die zu einer individuellen und pra-xisnahen Lösung kombiniert werden.

Die DEOS AG versteht sich als der Automatisierungs- und Digitalisierungsexperte für Gebäude und Anlagen. Die Kernkompetenzen gliedern sich in die Bereiche Ge-bäudeautomation, Energiereporting, Gebäudeleittechnik und IoT-/Cloud-Plattform zur Digitalisierung der Gebäude. Abgerundet wird das Portfolio durch Programmier-werkzeuge zur schnelleren Projektierung. Das schätzen vor allem die weltweit 350 zertifizierten Systempartner. Endkunden und Betreiber profitieren von den einfa-chen Admin- und Bedienkonzepten und die damit verbundene Einfachheit der Lö-sungen.

1967 gestartet als „Plüth Energietechnik“ und 2002 erweitert um die „Plüth Regel-systeme“, wurde 2008 die DEOS AG als Holding gegründet. Heute ist die DEOS AG direkt an über 11 DEOS Standorten sowie durch die 300 Systempartner weltweit vertreten. Dabei sorgen rund 200 DEOS Mitarbeiter sowie Systempartner, Gebäude-betreiber und FM-Dienstleister, mit Leidenschaft für eine hohe Endkundenzufrie-denheit und den Erfolg des Unternehmens – seit über 50 Jahren, Made in Germa-ny.

Das DEOS Portfolio findet seinen vielfältigen Einsatz in Gebäudetypen wie Hotels, Bürogebäuden, Flughäfen oder Bildungseinrichtungen. Für weitere Informationen zur DEOS AG besuchen Sie www.deos-ag.com.

DEOS® ist ein eingetragener Markenname der DEOS AG.

