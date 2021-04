Erfolgreiche Teilnahme der DEOS AG an der digitalen ISH 2021

Erstellt von Presse Allgemein

Die DEOS AG ? der TGA-Integrations- und Automationsexperte für Gebäude ? nahm erfolgreich an der ersten digitalen ISH vom 22.-26. März 2021 als Aussteller teil. Die Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Klima verzeichnete rund 69.000 Messeteilnehmer. Mit innovativen Lösungen und neuen Produkten überzeugte die DEOS AG als einer von 373 Ausstellern das Fachpublikum bestehend aus Fachplaner, Integratoren oder Facility Manager.

Erstmalig nahm die DEOS AG an einer großen digitalen Messe als Aussteller teil. Das 11-köpfige DEOS Messeteam präsentierte auf der ISH Plattform neben der klassischen MSR-Welt auch innovative IoT-/Cloud-Produkte und -Lösungen aus der BIT-Welt (Building IT). Das durchweg positive Feedback sowie die hohe Zahl neuer Kontakte untermauern den Erfolg. In kontaktarmen Zeiten sind solche digitalen Events und Messen eine erfolgreiche Alternative, um neue Kontakte zu knüpfen.

Moderne IoT-/Cloud-Lösungen auf dem Vormarsch

Ein besonders großes Interesse bei den Teilnehmern lag auf der DEOS Eigenentwicklung der DEOS IoT-Plattform. Diese Cloud-Lösung bietet unterschiedlichste Schnittstellen zur Integration von TGA-Komponenten und -Systemen, die Speicherung von Gebäudedaten, ein grafisches Admin- und Benutzerportal sowie eigene DEOS Anwendungen: von cloudbasierten Energiereports über das herstellerneutrale Alarmmanagement bis hin zur GLT in der Cloud. Auch die Datenübergabe an übergeordnete CAFM-Systeme ist Bestandteil der DEOS Building IoT-Plattform.

Weiter bestand großes Interesse auf die DEOS-Lösungen zur Vereinheitlichung der Bedienung von historisch gewachsenen MSR-Anlagen verschiedener Hersteller. Die DEOS verfolgt dabei das Ziel, die Anlagenbedienung im Gebäudebetrieb zu vereinheitlichen, dadurch die Bedienung und Übersichtlichkeit deutlich zu vereinfachen und am Ende den Betrieb wirtschaftlicher zu gestallten. Vor allem das DEOS Secure Connect Portal und dessen grafische Administration und Bedienoberfläche für die HLK-Fernwartung und das DEOS Alarmmanagement mit dem neue Multigateway DEOS OPEN GATE begeisterte das Fachpublikum.

Neben diesen moderneren Themen der Gebäudeautomation präsentierte die DEOS AG einen weiteren Meilenstein aus der klassischen MSR-Welt. Der neue DDC-Controller OPEN.WRX ist die derzeit leistungsstärkste DDC-Hardware auf dem Markt und wurde dem Fachpublikum erstmalig auf der ISH präsentiert. ?Der neue Controller ist ein weiterer Baustein in der Reihe der DEOS Workflow-Unterstützungen für Systempartner. Durch die gesamte Kette bestehend aus Hardware, Engineering-Tools und Bibliotheken inkl. sofortiger Grafikbereitstellung sowie umfangreicher Bedienkonzepte, sind unsere Systempartner am Ende effektiver und somit wirtschaftlicher in ihren GA-Projekten?, sagt Stefan Plüth, CEO und Inhaber der DEOS AG.

DEOS AG baut Partnernetzwerk aus und sucht neue Integratoren / Betreiber

?Wir freuen uns immer über Impulse von neuen MSR-Integratoren und FM-Dienstleistern, denn nur zusammen können wir uns erfolgreich für Gebäude einsetzen, die begeistern?, resümiert Stefan Plüth DEOS CEO und Inhaber der DEOS AG. ?Das wir die partnerschaftliche Zusammenarbeit auch wirklich leben und in uns tragen zeigt die jüngst durchgeführte Marktbefragung der DEOS FAN-Studie. Diese zeigt, dass unsere FAN-Quote unter den DEOS Kunden deutlich über der Benchmark liegt und unsere DEOS Partner eine extrem hohe Kundenzufriedenheit aufweisen. Das behaupten wir nicht einfach, das ist vom unabhängigen 2HMform aus Mainz nachgewiesen?, berichtet Plüth stolz.

Die DEOS AG ? über 53 Jahre Branchenerfahrung in der Gebäudeautomation

Die DEOS AG mit ihrem Hauptsitz in Rheine (NRW) entwickelt und produziert als inhabergeführtes und international agierendes Unternehmen seit mehr als 50 Jahren intelligente Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für die Automation und Digitalisierung von Gebäuden und Anlagen. Mit unserer Begeisterung für Innovation und Qualität liefern wir ein nachhaltiges Produktportfolio, welches die Bereiche Heizung, Lüftung und Klima mit Hilfe modernster IT-Technik zu einem effizienten und zukunftsweisenden Gesamtsystem verbindet. Für uns spielt dabei die einfache Systemintegration der Gebäudetechnik eine besonders große Rolle. Unsere Mitarbeiter engagieren sich täglich für Systempartner, Fachplaner, Endkunden sowie Betreiber und Bauherren auf der ganzen Welt. Das alles tun wir, um den energieeffizienten und nachhaltigen Betrieb von Gebäuden zu sichern. Für Gebäude, die begeistern.

Das Unternehmen positioniert sich im MSR-Umfeld als der Integrations- und Automatisierungsexperte aller relevanten TGA-Gewerke. Dafür bietet die DEOS AG Produkte, Lösungen und Dienstleistungen, für die Bereiche Heizung, Lüftung, Klima, die zu einer individuellen und praxisnahen Lösung kombiniert werden.

Die Kernkompetenzen gliedern sich in die Bereiche Gebäudeautomation, Energiereporting, Gebäudeleittechnik und IoT-/Cloud-Plattform zur Digitalisierung der Gebäude. Abgerundet wird das Portfolio durch Programmierwerkzeuge zur schnelleren Projektierung. Das schätzen vor allem die weltweit über 300 zertifizierten Systempartner. Endkunden und Betreiber profitieren von den einfachen Admin- und Bedienkonzepten und die damit verbundene Einfachheit der Lösungen.

1967 gestartet als ?Plüth Energietechnik?, wurde 2008 die DEOS AG als Holding gegründet. Heute ist die DEOS AG direkt an über 11 DEOS Standorten sowie durch die 300 Systempartner weltweit vertreten. Dabei sorgen rund 200 DEOS Mitarbeiter sowie Systempartner, Gebäudebetreiber und FM-Dienstleister, mit Leidenschaft für eine hohe Endkundenzufriedenheit und den Erfolg des Unternehmens ? seit über 53 Jahren, Made in Germany.

Das DEOS Portfolio findet seinen vielfältigen Einsatz in Gebäudetypen wie Hotels, Bürogebäuden, Flughäfen oder Bildungseinrichtungen. Für weitere Informationen zur DEOS AG besuchen Sie www.deos-ag.com.

DEOS® ist ein eingetragener Markenname der DEOS AG.

