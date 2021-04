HanseWerk-Tochter ElbEnergie erschließt Gewerbegebiet in Rosengarten

Im Landkreis Harburg entsteht derzeit ein neues Gewerbegebiet. In der Gemeinde Rosengarten-Nenndorf wird nördlich der Autobahn A1 und umschlossen von den Straßen ?Am Hatzberg?, ?Ohepark? und ?Eckeler Straße? das Gewerbegebiet ?An der Autobahn? errichtet. Der örtliche Netzbetreiber ElbEnergie, Teil der HanseWerk-Gruppe, erschließt in den kommenden Wochen die gesamte Bebauungsfläche für die zukünftige Versorgung mit Erdgas.

Die Arbeiten zur Erschließung des Baugebietes starteten zu Beginn der 13. Kalenderwoche. ElbEnergie, Tochterunternehmen von HanseWerk, investiert rund 20.000 Euro in die Baumaßnahme. Projektmanager Daniel Klingberg von ElbEnergie, Teil der HanseWerk-Gruppe, erklärt: ?Wir verlegen in den kommenden Wochen rund 300 Meter Niederdruckverteilleitungen, um den zukünftig hier angesiedelten Gewerbebetrieben einen Anschluss an das Erdgasnetz zu ermöglichen.? Die Arbeiten werden voraussichtlich rund vier Wochen dauern und sollen Ende April abgeschlossen sein. Während dieser Zeit ist in den umliegenden Straßen mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Insbesondere die Straße ?Am Hatzberg? soll für den Durchgangsverkehr kurzzeitig vollgesperrt werden, um die Durchführung der Arbeiten zu ermöglichen. Daniel Klingberg von ElbEnergie sagt: ?Wir bemühen uns, stets in enger Abstimmung mit der Gemeinde, die Einschränkungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten.?

Marcus Bumann, Leiter des zuständigen Netzcenters von ElbEnergie, Tochterunternehmen von HanseWerk, in Hittfeld, erklärt: ?Wir freuen uns, durch diese Baumaßnahme das Neubaugebiet in Rosengarten für die zukünftige Versorgung mit umweltfreundlichem Erdgas zu erschließen.? Die Vorteile der Erdgasversorgung liegen für Marcus Bumann von ElbEnergie auf der Hand: ?Keine Lagerhaltung, einfache Brennstoffbeschaffung und ein hoher Wirkungsgrad beim Heizen dank moderner Geräte und Brennwerttechnik. Außerdem können Verbraucher unter vielen Dutzend Erdgasanbietern frei wählen. So kann sich ein Erdgasanschluss nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Geldbörse rentieren.?

Die ElbEnergie GmbH im Kurzprofil

Die ElbEnergie GmbH ist als Betreiber von Gasleitungen und Messstellenbetreiber in 20 Gemeinden in Nordniedersachsen für den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Energienetze verantwortlich. Mehr als 25.000 Kunden in den Landkreisen Stade und Harburg werden vom Geschäftsstandort Hittfeld in der Gemeinde Seevetal aus betreut. Das Unternehmen gehört zur HanseWerk-Gruppe, einem der größten Energieunternehmen in Norddeutschland. Die HanseWerk-Gruppe betreibt selbst oder über ihre Tochtergesellschaften Strom- und Gasnetze, Fernwärmenetze, Blockheizkraftwerke und Heizzentralen und bietet für Unternehmen und Kommunen umfassende Energielösungen.

Die HanseWerk-Gruppe bietet ihren Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit Schwerpunkten im Netzbetrieb und dezentrale Energieerzeugung. Rund 3,1 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Energienetze. Als Partner der Energiewende hat das Unternehmen in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu etwa 1.200 Heizanlagen, Blockheizkraftwerke sowie Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie NEW 4.0, und ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden. Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie von über 400 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

