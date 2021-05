Emerson hilft Neste, die Produktion von Biokraftstoffen zu forcieren

Emerson hat Rosemount? TankMaster? Mobile auf den Markt gebracht ? die erste plattformübergreifende Bestandsmanagement-Software der Welt für Tankmesssysteme, die sofortigen, sicheren Zugang zu wichtigen Tankdaten bietet. Durch Bereitstellung von Echtzeitdaten für eine größere Breite berechtigter Personen auf Smartphones, Tablets und Computern ermöglicht diese einfach zu verwendende mobile Lösung eine optimale Entscheidungsfindung sowie verbesserte Betriebseffizienz und -sicherheit. In […]...

Vom 13. bis zum 16. März präsentiert Emerson (NYSE: EMR) seine neuesten Innovationen auf der Mostra Convegno in Mailand. Dem Grundsatz folgend ?Fortschritt durch Business Excellence und ökologische Verantwortung? fügt Emerson seine Produktmarken Copeland?, Alco Controls? und Dixell? zu intelligenten Lösungen zusammen, die es Systemherstellern ermöglichen, ihre Systems noch effizienter und zuverlässiger zu gestalten. Gleichzeitig […]...

Espoo (Finnland), 12. Dezember 2018 – Neste, ein führender globaler Anbieter Erneuerbarer Kraftstoffe und Chemieprodukte mit Sitz im finnischen Espoo, investiert rund 1,4 Mrd. Euro in zusätzliche Produktionskapazitäten in Singapur. Grund für die Entscheidung ist die steigende weltweite Nachfrage nach CO2-armen Lösungen in den Sektoren Transport und Mobilität, Luftfahrt, Polymere und chemische Produkte. Die Investition […]...