Werbung im Zeichen der Energiewende

Die Energiewende ist die größte soziale, wirtschaftliche und ökologische Herausforderung unserer Zeit. Um diese zu meistern, bildet die net4energy GmbH aus Homburg die Nutzer, Partner und Kunden ihrer gleichnamigen Content-Plattform diesbezüglich weiter. Ziel des Unternehmens ist es, Transparenz durch Beratung und Information zu schaffen, damit bedarfsgerechte Entscheidungen für die persönliche Energiewende getroffen werden.

Mit den auf die persönliche Energiewende fokussierten Themen ist net4energy am Puls der Zeit. Das zeigt das exponentielle Wachstum der Nutzerzahlen und Newsletter-Abonnenten. Das hohe Engagement der Nutzer zeigt sich auch an der überdurchschnittlichen Verweildauer von über 3 Minuten. Die net4energy Guides umfassen dabei ein breites Themenspektrum und reichen von Themen wie Smart Living, intelligentem Fahren, intelligentem Heizen bis zu Energieerzeugung.

Im Monat besuchen bis zu 200.000 Internetnutzer die Seiten von net4energy.com. Die zur Verfügung gestellten Guides für die Energiewende wurden zuletzt mehr als 8.000-mal heruntergeladen. Das Volumen an Downloads wächst monatlich um rund 40 Prozent.

Grund genug für die net4energy GmbH, ihr Portal und ihre Energiewende-Guides auch für Werbepartner zu öffnen. Entsprechende Platzierungen zu den Themen-Schwerpunkten Smart Living, intelligentes Fahren, intelligentes Heizen und Energieerzeugung sind in verschiedenen Formaten und Größen möglich. Auch Platzierungen in den wöchentlich erscheinenden Newslettern bietet die net4energy an. Potenzielle Dienstleister können auf diese Weise von der Aufmerksamkeit profitieren, die net4energy mit ihrem Content im Internet erzielt.

Darüber hinaus können Stadtwerke entsprechende Energiewende-Guides auch im eigenen „Look and Feel“ erhalten, um die Themen – und damit auch Werbepartner – stärker zu regionalisieren. Diese Individualisierung einzelner Contentformate bietet net4energy bis auf die Ebene einzelner Artikel an.

