DEOS AG präsentiert IoT-Lösungen für Gebäude und effiziente FM-Dienstleistungen auf der Servparc on air 2021

Erstellt von Presse Allgemein

Als Hotspot für das Facility Management und dem Industrieservice steht die diesjährige Konferenz Servparc on air vom 29.06. ? 01.07.2021 unter dem Motto ?Digitale Konferenz für Innovationen und Trends im Facility Management?. An drei digitalen Ausstellungstagen präsentiert die DEOS AG unter der Kampagne ?Building Connectivity ?21? moderne Cloud-/IoT-Lösungen für FM-Dienstleiter und Gebäudebesitzer zur Vereinfachung der Bedienung von heterogenen TGA-Systemlandschaften, um Betriebs- und Servicekosten zu reduzieren.

?Aktuell hält die IoT-Technologie massiv Einzug in die Gebäudeautomation. Und die DEOS AG ist hier ganz vorne mit dabei?, sagt Thorsten Javernik, Building IT-Geschäftsbereichsleiter DEOS AG. Dabei hat die DEOS AG ihren eigenen Weg eingeschlagen: Statt sich an große amerikanische Cloudanbieter zu hängen und deren Systeme für die Anwendungen der Gebäudeautomation zu verbiegen, baut die DEOS AG ihre eigene IoT-Plattform auf. Das gesamte IoT-/Cloud-Portfolio wird im neuen Geschäftsbereich Building IT (BIT) gebündelt.

Die Eigenentwicklung bietet den Vorteil, dass die BIT-Plattform speziell für die Anforderungen und Bedürfnisse der Gebäudeautomation entwickelt wurde. Daneben ergeben sich zwei weitere Vorteile: die Herstellerneutralität zur Anbindung der Datenquellen und/oder Nutzerapplikationen sowie die Flexibilität in den Projekten zur Integration fremder Systeme.

Interessenten und Teilnehmer der Konferenz können sich auf folgende DEOS Highlights freuen:

Anbindungslösungen für die BIT-Plattform

Liegenschaften, Gebäude oder auch Anlagenteile generieren eine Vielzahl von Daten: Alarme, Energiedaten oder Statusmeldungen. Die DEOS BIT-Lösung bietet dafür unterschiedliche Schnittstellen und Protokolle, um Feldgeräte, Anlagenteile oder Drittsysteme anzubinden. Neben den MSR-Standardprotokollen wie z. B. BACnet, Modbus oder M-Bus bietet die DEOS auch Lösungen zur Anbindung über MQTT, API oder Cloud-2-Cloud-Connection an.

Die BIT-Plattform für die zentrale Datenbereitstellung

Die gesammelten Gebäudedaten werden DGSVO-konform im eigenen DEOS Rechenzentrum gehosted und unterliegen somit dem europäischen Datenschutzrecht. Die Plattform zielt besonders auf die einfache Bedienung der im Gebäude befindlichen TGA-Komponenten ab ohne dafür tiefes Fachwissen zu benötigen. Gewünschte Datenpunkte werden abonniert und für die übergeordneten Applikationen bereitgestellt. Am Ende existiert ein digitaler Zwilling des Gebäudes oder der Anlagen auf der Plattform.

Applikationen vereinheitlichen die Bedienung

Herstellerübergreifende Bedienung, Reportings und Alarmmeldungen vereinfachen bei historisch gewachsenen TGA-Strukturen den Serviceaufwand und reduzieren damit Kosten. Ob Energiereportings und Dashboards für angebundene Zähler, Anlagen und Systeme oder das herstellerneutrale Alarmmanagement ? am Ende steht eine Bedien- und Adminplattform zur Verfügung. Dabei bietet die DEOS AG zwei Varianten für eine GLT/MBE an. Einerseits ist die Cloud-Variante gerade für kleinere Projekte, wie z. B. Kitas oder Schulen, wirtschaftlich. Dabei kann zwischen einem mtl. Abo-Modell oder einer Einmalanschaffung gewählt werden. Die Daten werden auch hier DSGVO-konform im eigenen DEOS Rechenzentrum gehosted. Andererseits bietet die DEOS AG auch die klassische vor-Ort-Installation einer GLT/MBE an.

IoT-Lösungen clever kombiniert mit klassischer MSR

Die intelligenten IoT-/Cloud-Lösungen für die Digitalisierung von Gebäuden lassen sich mit den klassischen MSR Produkten der DEOS AG kombinieren und zu einem schrittweise ausbaubaren Gesamtsystem vereinen. Durch die langjährige DEOS Erfahrung in den Bereichen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik ist die Plattformintegration sowohl mit DEOS Anlagen als auch mit Fremdanlagen ein Kinderspiel. Dabei steht immer die einfache Integration der relevanten TGA-Gewerke zu einem ganzheitlichen Gesamtsystem im Mittelpunkt.

Mehr Informationen zur ?Building Connectivity ?21? erhalten Interessierte auf der neuen DEOS Landingpage. Hier werden weitere Produktdetails im virtuellen DEOS Gebäude digital präsentiert, kostenlose Webinare angeboten und Presseinformationen veröffentlicht.

Als Experte für die Digitalisierung von Gebäuden spricht der Bereichsleiter Thorsten Javernik auf der Konferenz zum Thema ?Noch klassisch oder schon modern ? Welche Vorteile schaffen Cloud-Lösungen in der Gebäudeautomation? und macht das Potential von modernen IoT-/Cloud-Lösungen für die Gebäudeautomation deutlich.

Die Lösungen der DEOS BIT IoT-/Cloud-Lösungen sind gleichermaßen spezialisiert auf Retrofit- und Neubauprojekte. Das Facility Management profitiert von diesen neuen Kombinationen und das Potential der IoT-/Cloud-Lösung ist enorm. Durch eine Vernetzung verschiedener Geräte zu einem «Internet of Things» (IoT) ergeben sich viele neue Möglichkeiten für die Gebäudeautomation. Für Gebäude, die begeistern.

DEOS AG – Gebäudeautomation für Gebäude, die begeistern

Die DEOS AG mit ihrem Hauptsitz in Rheine (NRW) entwickelt und produziert als inhabergeführtes und international agierendes Unternehmen intelligente Produkte und Lösungen für die Automation und Digitalisierung von Gebäuden und Anlagen. Zusätzlich bietet die DEOS AG ein regionales Projektgeschäft mit eigenen HLK-Service- und Wartungsdienstleistungen an.

Mit der Begeisterung für Innovation und Qualität liefert die DEOS AG ein zukunfts-weisendes Produktportfolio für ihren Fokusbereich der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Dabei steht die einfache Integration der relevanten TGA-Gewerke zu einem ganzheitlichen Gesamtsystem im Mittelpunkt.

Die hausinterne Entwicklung kombiniert etablierte MSR-Technik mit modernen IoT-/Cloud-Lösungen – Made in Germany. Durch den direkten persönlichen Kontakt, die schnelle MSR-Projektierung und der intensiv gelebten Partnerschaft erreicht die DEOS AG eine extrem hohe Kundenbindung. Endkunden und Betreiber profitieren von den bedienerfreundlichen Admin- und Bedienkonzepten und der damit ver-bundenen Einfachheit der Lösungen.

1967 gestartet, ist die DEOS AG mittlerweile an 12 eigenen DEOS Standorten durch über 300 weltweit zertifizierte Systempartner vertreten. Rund 200 DEOS Mitarbeiter sowie Systempartner, Fachplaner und Facility-Manager-Dienstleister sorgen dabei täglich mit großer Leidenschaft für eine herausragende Endkundenzufriedenheit. Für Gebäude, die begeistern.

DEOS Lösungen finden vielfältigen Einsatz in Hotels, Bürogebäuden, Flughäfen oder Bildungseinrichtungen. Für weitere Informationen zur DEOS AG besuchen Sie www.deos-ag.com.

DEOS® ist ein eingetragener Markenname der DEOS AG.

