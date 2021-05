MVeffizient – Der Wettbewerb

Erstellt von Presse Allgemein

SCHWERIN / STRALSUND_Im Auftrag des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern lobt die Landesenergie- und Klimaschutzagentur MV GmbH (LEKA) im Rahmen ihrer Kampagne MVeffizient einen Wettbewerb aus. Den Startschuss dazu gaben gestern (18.05.2021) Minister Christian Pegel, LEKA-Geschäftsführer Gunnar Wobig und Thomas Tweer, Präsident Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. „MVeffizient – Der Wettbewerb“ möchte darauf aufmerksam machen, dass Energieeinsparmaßnahmen, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie Elektromobilität sich für Unternehmen lohnen – denn so werden Energie, CO2 und Kosten eingespart. Ziel des Wettbewerbs ist es, Unternehmen hervorzuheben, welche bereits besonders engagiert waren und sind. Belohnt werden sollen Maßnahmen sowie die Kommunikation der Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Energieeffizienzmaßnahmen und deren Übertragbarkeit auf andere Unternehmen. Es werden attraktive Preise vergeben. Zusätzlich profitieren die Preisträger von der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Kampagne.

Am Wettbewerb können alle in MV wirtschaftlich tätigen Unternehmen teilnehmen, die Größe des Unternehmens spielt keine Rolle. Insbesondere werden kleine und mittlere Unternehmen sowie Vereine und Verbände eingeladen. Die eingereichten Maßnahmen – eine oder mehrere – müssen innerhalb der vergangenen fünf Jahre – nach dem 01.05.2016 – durchgeführt worden sein. Die Teilnahme erfolgt mittels eingereichten Bewerbungsformular. Dieses kann online ausgefüllt werden und ist unter www.mv-effizient.de/wettbewerb abrufbar. Der Bewerbungszeitraum läuft bis einschließlich 6. September 2021. Die Auswahl der Preisträger erfolgt im Anschluss durch eine siebenköpfige Jury. Die Preisverleihung ist am 22. November 2021 im Vienna House Sonne in Rostock.

„Der Wettbewerb zielt darauf, in Unternehmen mit einem möglichst geringen Energieeinsatz das denkbar beste Ergebnis zu erzielen. Wir versprechen uns davon, dass wirklich weniger Energie als bisher verbraucht wird. Zwar wird immer mehr Energie aus erneuerbaren Quellen produziert und verwendet, aber auch Windräder, Biomasseanlagen und Solarzellen kosten Geld und müssen erst gebaut werden. Deshalb ist es am günstigsten, zunächst dort Energie zu sparen, wo sie unnötig verbraucht wird. Der Wettbewerb bietet eine hervorragende Plattform, auf der Unternehmen ihre Ideen und Projekt anderen zugänglich machen, um sie ebenfalls zur Energieeinsparung zu inspirieren. Nicht verbrauchte Energie ist DER Schlüssel für mehr Nachhaltigkeit“, erklärt Energieminister Christian Pegel.

Die Sektoren Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen verursachen knapp 44 % des Endenergieverbrauchs in Deutschland. Entsprechend können Unternehmen einen großen Beitrag zur CO2-Reduzierung und zum Klimaschutz leisten.

„Als Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin vertreten wir rund 700 Unternehmen aus ganz verschiedenen Branchen. Nachhaltiges Wirtschaften ist in unserer Verbandsarbeit längst ein zentrales Thema und gewinnt für viele Unternehmen an Bedeutung. Das Thema Energieeffizienz spielt dabei eine wichtige Rolle, zumal dies in dem breiten Spektrum der Nachhaltigkeitsökonomie ein greifbarer und auch kurz- bis mittelfristig umsetzbarer Aspekt ist. Daher rufen wir die Unternehmen der Region dazu auf, am Wettbewerb „MVeffizient – Der Wettbewerb“ teilzunehmen. Gute Beispiele zeigen den Unternehmerkollegen, dass es sich lohnt, Energieeinsparmaßnahmen, die Nutzung erneuerbarer Energien oder Elektromobilität im Unternehmen voranzutreiben“, so Unternehmerverbandspräsident Thomas Tweer.

Weitere Artikel zum Thema:: Klimaschutz: Hotelanlage versorgt sich autark mit Strom PRORA_ EEG-Umlage, geplante CO2-Steuer – Schlag- und manchmal auch Reizworte, wenn es um Klimawandel und Klimaschutz geht. Längst ist klar, Energieerzeugung muss weg von Fossilen Brennstoffen, hin zu Erneuerbaren Energien. Darüber hinaus geht der Trend auch zur dezentralen Energiegewinnung. Zu diesem Thema lädt die Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH (LEKA MV) am Mittwoch, 22. Mai […]... Stammtisch-Reihe zum Thema Energiesparen zum ersten Mal in Schwerin Die Bedeutung des Tourismus hat in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten zwanzig Jahren stetig zugenommen. Während 1997 noch rund 6.400 Übernachtungen je 1.000 Einwohner gemessen wurden, waren es im vergangenen Jahr bereits rund 18.500 Übernachtungen. In diesem Jahr wird aufgrund des Jahrhundertsommers ein Rekordergebnis erwartet. Damit ist Mecklenburg-Vorpommern das Bundesland mit der am Abstand höchsten Tourismusintensität […]... Energiesparmeister-Wettbewerb sucht Deutschlands beste Klimaschutz-Schulen Jeder kann in seinem Umfeld einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Der Frage, welche Ideen Schüler für den Schutz des Klimas einbringen können, geht der Energiesparmeister-Wettbewerb nach. Bereits zum elften Mal werden Deutschlands beste Klimaschutz-Schulen gesucht. Ob Recycling-Aktion an der Grundschule, Smart-Energy-Programm an der Berufsschule oder Trinkwasserprojekt am Gymnasium ? der Schulwettbewerb zeichnet in jedem Bundesland […]... Startschuss für Klima-Wettbewerb der Sportvereine — Bundesumweltministerium unterstützt Deutschen Olympischen Sportbund Startschuss für Klima-Wettbewerb der Sportvereine -- Bundesumweltministerium unterstützt Deutschen Olympischen Sportbund... E-Mobilität: Netzagentur will freie Stromanbieterwahl an der Ladesäule / „Meilenstein für Wettbewerb und faire Preise“ Die Bundesnetzagentur will den Fahrern von Elektroautos ermöglichen, an den rund 28.000 öffentlichen Ladepunkten in Deutschland den Strom ihres Wunschanbieters zu laden. Dies geht aus einer am 10. Juni eingeleiteten Konsultation der Regulierungsbehörde mit der Energiebranche hervor. Der SPIEGEL berichtet in seiner aktuellen Ausgabe über das Vorhaben (htt ps://www.spiegel.de/wirtschaft/elektroautos-und-ladesaeulen-ist-bald-schluss-mit -dem-chaos-an-der-strom-tanke-a-00000000-0002-0001-0000-000171667081) . „Die Pläne der Netzagentur […]...