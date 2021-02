Corona-Ratgeber für Selbständige, Kleinfirmen, Gewerbe und Freiberufler

Hier finden Sie eine Auswahl hochwertiger und aktueller Ratgeber-eBooks. Unsere Ratgeber helfen Ihnen in allen Lebenslagen. Schnell und einfach am Computer lesen per Sofort-Download!...

Mit der weltweiten Ausbreitung von COVID-19 ist der Waldverlust in den Tropen massiv angestiegen. Wie eine aktuelle Untersuchung des WWF ergibt, stieg die Waldzerstörung in 18 untersuchten Ländern im März 2020 im Vergleich zu den Vorjahren um durchschnittlich 150 Prozent an. Insgesamt seien damit allein im März dieses Jahres rund 645.000 Hektar Tropenwälder verschwunden, was […]...