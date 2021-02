Zwei Bostik Verpackungsklebstoffe von RecyClass zum Recycling zugelassen

Gütersloh. Mit einem Fassungsvermögen von 30 Kubikmeter pro Tag ist die neue zweistufige Abwasserbehandlungsanlage auf dem Firmengelände der Bostik GmbH in Borgholzhausen (Kreis Gütersloh) in diesem Frühjahr von der Zimmermann Engineering GmbH&Co. KG in Betrieb genommen worden....

Einmal tauchen im Indischen Ozean, sicherlich ein Traum vieler Menschen. Der Ozean, die Unterwasserwelt, ewige Weiten, Ruhe und eine unberührte Natur. Eine idealisierte Vorstellung, was unlängst das Video des Tauchers Rich Horner bewies. Der Brite tauchte an der indonesischen Küste, um Riesenmantas zu beobachten, entdeckt hat er dabei ein Meer voller Plastikmüll. Informationen, die einem […]...

Klimaschutzpaket des Klimakabinetts lässt Abfallvermeidung, Wiederverwendung und Recycling außen vor – Wirksamer Klimaschutz gelingt nur, wenn Produkte und Verpackungen wiederverwendet und Materialien recycelt werden – Deutsche Umwelthilfe fordert Integration der Kreislauslaufwirtschaft in das Maßnahmenpaket zum Klimaschutz Das vom Klimakabinett am 20. September 2019 vorgelegte Klimaschutzpaket kommentiert die Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe (DUH) Barbara Metz: […]...

Die deutsche Papierindustrie hat die Verbraucher anlässlich des am 18. März stattfindenden Global Recycling Day aufgefordert, beim Sammeln von Altpapier nicht nachzulassen. Altpapier sei mit einer Einsatzquote von knapp 75 Prozent der bei weitem wichtigste Rohstoff in der Papierherstellung in Deutschland. So seien 2017 in der deutschen Papierindustrie über 17 Mio. Tonnen Altpapier wiederverwertet worden, […]...