„ZDF.reportage“über Arbeiten in der Kanalisation (FOTO)

Erstellt von Presse Sonstige, Umwelttechnologien

Feuchttücher in die Toilette, Öl aus der Pfanne direkt in den Abfluss oder Essensreste im Klo hinunterspülen – all das kann dazu führen, dass anschließend Reparaturen in der Kanalisation notwendig werden. Die „ZDF.reportage“ begleitet am Sonntag, 4. Juli 2021, 17.55 Uhr im ZDF, „Kanalhelden“ bei ihren „Arbeiten im Abwasser“. Der Film von Nina Suweis steht ab Freitag, 2. Juli 2021, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Installateur Sebastian Manteuffel und sein Team werden fast täglich zu einem Notfall gerufen: Entweder fließt in der Spüle das Wasser nicht ab, oder die Toilette ist verstopft. Manteuffel ist immer wieder erstaunt, was Leute ins Klo kippen und dass sie sich dann wundern, wenn kurz darauf alles verstopft ist.

Die Kanalarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Mainz kennen diese Probleme. Salim Habib und seine Kollegen der Abwassersammlung beim Mainzer Wirtschaftsbetrieb kümmern sich um circa 840 Kilometer Kanalnetz und sorgen dafür, dass das Wasser von jedem Ort in Mainz zur Kläranlage gelangt.

Durch Müll im Abwasser kommt es auf diesem langen Weg zur Kläranlage immer wieder zu Verstopfungen. Damit dadurch nicht ganze Pumpanlagen lahmgelegt werden, ist die Reinigung immens wichtig – sowohl bei Verstopfungen im privaten Bereich als auch in der öffentlichen Kanalisation.

Um Höhenunterschiede zu überwinden, gibt es an vielen Stellen in der Mainzer Unterwelt Pumpwerke. Bei flach gelegenen Städten und wenig Regen im Sommer muss da auch mal mit großen Saugspülwagen nachgeholfen werden, mit denen die Kanäle durchgespült werden. Kameraroboter helfen, Schäden und Störungen zu ermitteln. Und die Störungen sind häufig kurios: Neben Handtüchern, Unterhosen, Gebissen und Strümpfen haben die Mainzer Kanalarbeiter schon Bettlaken, eine Betonplatte und eine scharfe Handgranate gefunden.

Ein wichtiger Bestandteil eines Klärwerks ist der „Faulturm“, für dessen Reinigung Industrietaucher wie Siegfried Richter und seine Tochter Catharina zuständig sind. Die Aufgabe des Tauchteams: den Turm im laufenden Betrieb der Kläranlage zu reinigen. Ohne Industrietaucher müsste man den gesamten Klärschlamm ablassen – das würde die Anlage zwei bis vier Monate lang stilllegen. Die Taucher sind günstiger und schneller.

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802;

Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportage

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/deutschland-das-kannst-du-besser/

Sendungsseite: https://zdf.de/dokumentation/zdf-reportage/kanalhelden-100.html (https://www.zdf.de/dokumentation/zdf-reportage/kanalhelden-100.html)

„ZDFreportage“ in der ZDFmediathek: https://reportage.zdf.de/

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: 97 % der Bevölkerung an die öffentliche Kanalisation angeschlossen Im Jahr 2016 waren in Deutschland gut 97 % der Bevölkerung und damit rund 80 Millionen Einwohnerinnen sowie Einwohner an die öffentliche Abwasserkanalisation angeschlossen. 25 Jahre zuvor (1991) waren es rund 90 % der Bevölkerung gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, wurden im Jahr 2016 über die öffentliche Kanalisation rund 5 Milliarden Kubikmeter […]... Schwarzkittelalarm: „ZDF.reportage“ auf der Spur der Schweine (FOTO) Fast überall in Deutschland haben sich Wildschweine massenhaft vermehrt. Vor allem aus Angst vor der Afrikanischen Schweinepest soll die Jägerschaft die Schwarzwildbestände dezimieren: Es wird befürchtet, dass sich die ansteckende Viruskrankheit auf Hausschweine überträgt. Doch die Tiere haben gelernt, dorthin auszuweichen, wo üblicherweise nicht geschossen wird: in Wohngebiete, an belebte Straßenränder oder mitten an den […]... „Wilde Tiere vor der Haustür“ / ZDF.reportage nimmt die Witterung von Waschbär und Wildschwein auf (FOTO) Berlin ist auch für wilde Vierbeiner die Hauptstadt: Neben 3,5 Millionen Menschen leben dort geschätzt 5000 Wildschweine, 3000 Kaninchen, 2000 Marder, 1800 Füchse und 800 Waschbären. ZDF-Filmemacher Ulli Rothaus begleitet in der „ZDF.reportage: Wilde Tiere vor der Haustür“ den Berliner Wildtierexperten Derk Ehlert bei dessen denk- und merkwürdigen Begegnungen mit Mensch und Tier: Am Sonntag, […]... 3sat-Wirtschaftsmagazin „makro“über die zunehmende Wasserknappheit (FOTO) Dienstag, 4. Mai 2021, 22.30 Uhr Erstausstrahlung Mehr als zwei Drittel der Erde sind mit Wasser bedeckt. Aber nur 0,3 Prozent davon sind Trinkwasser. Wegen der Erderwärmung – bedingt durch den Klimawandel – wird Trinkwasser in vielen Regionen der Welt immer knapper. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin „makro“ fragt in der Sendung „Luxusgut Wasser?“ am Dienstag, 4. Mai […]... Wald in der Krise: „ZDF.reportage“über Einsatz im kranken Wald (FOTO) Tote Wälder, abgestorbene Bäume: Millionen Fichten sind allein in den vergangenen Monaten dem Waldsterben zum Opfer gefallen. Von der größten Krise des deutschen Waldes sprechen Fachleute. Weit über 200.000 Hektar, ein Gebiet dreimal so groß wie Hamburg, ist in Deutschland jetzt schon von Dürre, Hitze und Borkenkäfer gezeichnet. Die „ZDF.reportage: Zwischen Baum und Borkenkäfer – […]...