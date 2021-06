„planet e.“ im ZDFüber den Schmuggel exotischer Pflanzen (FOTO)

Weitere Artikel zum Thema::

„planet e.“ im ZDFüber neue Wälder für mehr Klimaschutz (FOTO) Mit dem Pflanzen von Bäumen kann das Klima gerettet werden, sagen zahlreiche Naturschutzorganisationen. Entsprechend wird derzeit weltweit massiv aufgeforstet. Doch wie viel nutzt das im Kampf gegen den Klimawandel? „planet e.“ sucht am Sonntag, 1. November 2020, 16.30 Uhr im ZDF, nach Antworten – unter anderem in Australien und Indien. Die Doku „Der Milliarden-Bäume-Plan – […]...

Lebensadern: „planet e.“ im ZDFüber den Wert kleiner Flüsse (FOTO) Etwa 15.000 kleine und mittlere Flüsse fließen durch Deutschland – doch viele dieser unverzichtbaren Lebensadern sind in keinem guten Zustand. Die ZDF-Umweltdokureihe „planet e.“ beleuchtet am Sonntag, 21. März 2021, 16.30 Uhr, in „Kleine Flüsse, großer Wert – Lebensadern im Wasserkreislauf“ den Zustand kleiner Flüsse in Deutschland, besucht dazu unter anderem das Renaturierungsprojekt der Schwartau […]...

„planet e.“ im ZDFüber die Versteinerung deutscher Gärten (FOTO) Schotter- und Kiesgärten sind ein Trend in deutschen Wohnsiedlungen: Schotterflächen aus Marmor, Basalt oder Granit sowie mit Steinen gefüllte Drahtmauern ersetzen vielerorts Wiesen und Hecken. Was pflegeleicht ist, halten Naturschützer für ökologisch bedenklich, da Schottergärten den heimischen Insekten keinen Lebensraum bieten. Die Umwelt-Doku-Reihe „planet e.“ berichtet am Sonntag, 21. Juni 2020, 16.30 Uhr im ZDF, […]...

„planet e. pandemie“ im ZDFüber Globalisierung nach Corona (FOTO) Das Coronavirus zeigt die Zerbrechlichkeit der Weltwirtschaft – Stillstand in der Produktion aufgrund des zurückliegenden Lockdowns führte zu Unterbrechungen in den globalen Lieferketten. Die fünfte Ausgabe von „planet e. pandemie“ geht am Sonntag, 7. Juni 2020, 16.30 Uhr im ZDF, der Frage nach, wie eng verzahnt die globale Welt ist und ob sich deutsche Firmen […]...