Prosperkolleg lädt zum regionalen Unternehmensnetzwerk zur Circular Economy ein

Erstellt von Presse Allgemein

Das Streben nach CO2-Neutralität treibt die nächsten industriel-le Revolution in allen Bereichen an. Unternehmen, Standorte und Volkswirtschaften befinden sie im Wettbewerb hier die klügsten Lösungen zu finden. Mit der Entwicklung von zirkulären Geschäftsmodellen können sich Unternehmen und Regionen in diesem Wettbewerb behaupten.

Das Projekt ?Prosperkolleg ? Zirkuläre Wertschöpfung? möchte diese Entwicklungen zum Anlass nehmen, um Betriebe aus Bottrop und der Emscher-Lippe Region fit für die Zukunft zu machen und sie bei diesem Umbruch zu unterstützen. Das Netzwerk soll Motor für eine zukunftsfeste und klimaneutrale Wirtschaft sein. Alle, die sich auf diesen Weg machen wollen, sind herzlich eingeladen, im Netzwerk mitzuwirken und Erfahrungen auszutauschen.

Für das erste Treffen konnte ein europaweiter Front-Runner bei dem Thema gefunden werden. Es findet am Donnerstag, den 08. Juli 2021 um 16 Uhr virtuell statt. Herr Dominique Pfeiffer (Program Manager Sustainability bei Philips Medical Systems) wird einen spannenden Impuls über die ambitionierten Ziele von Philips im Bereich der Circular Economy geben.

Zu den regelmäßig stattfindenden Zusammenkünften bietet das Prosperkolleg die Gelegenheit, voneinander zu lernen, Erkenntnisse in die Region zu tragen und sich auch über Best-Practice auszutauschen. Daher ist geplant, regelmäßig zu den Veranstaltungen ?gute Beispiele? einzuladen, um einen Impuls zu bekommen. Teilnehmende haben die Möglichkeit, Fragen direkt an Referierende aus der betrieblichen Praxis zu stellen und auf diese Weise zu erfahren, was es bedeutet, das eigene Unternehmen Schritt für Schritt nachhaltig und kreislauffähig aufzustellen.

Das vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW geförderte Projekt Prosperkolleg lädt alle interessierten Unternehmer:innen herzlich zum kostenlosen und unverbindlichen Online-Angebot ein. Weitere Informationen sowie das Programm sind auf der Internetseite www.prosperkolleg.de/unternehmensnetzwerk zu finden. Um eine Anmeldung über die Webseite wird gebeten. Ansprechpartnerin in der Bottroper Wirtschaftsförderung ist Frau Julia Böhm (E-Mail: julia.boehm@bottrop.de, Tel.: 02041 703760).

Zum Projekt

Das dreijährige Forschungsprojekt ?Prosperkolleg ? Zirkuläre Wertschöpfung? möchte Wege entwickeln, rohstoffbewusster zu produzieren, dabei Kosten zu sparen und gleichzeitig Nachhaltigkeits- und Klimaziele zu unterstützen. So soll eine zirkuläre Wirtschaft in der Emscher-Lippe Region entstehen. Gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen haben sich dafür die Hochschule Ruhr West und die WiN Emscher-Lippe GmbH mit der Stadt Bottrop, der Effizienz-Agentur NRW und dem Verein Prosperkolleg e. V. zusammengeschlossen. Die verschiedenen Angebote des Projekts für Unternehmen, von individuellen Erstgesprächen bis zu Branchenworkshops, finden Sie unter www.prosperkolleg.de/betriebliche-umsetzung/

Quelle: Stadt Bottrop

Die Effizienz-Agentur NRW (EFA) wurde 1998 auf Initiative des nordrhein-westfälischen Umweltministeriums gegründet, um mittelständischen Unternehmen in NRW Impulse für ein ressourceneffizientes Wirtschaften zu geben. Das Leistungsangebot umfasst die Ressourceneffizienz- und Finanzierungsberatung sowie Veranstaltungen und Schulungen. Aktuell beschäftigt die EFA 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Duisburg und in acht Regionalbüros in Aachen, in Bielefeld (Region Ostwestfalen-Lippe), in Münster, in Kempen (Region Niederrhein), in Solingen (Region Bergisches Land), in Bonn (Region Rheinland) sowie in Südwestfalen an den Standorten Siegen und Werl.

Erfahren Sie mehr unter www.ressourceneffizienz.de

Weitere Artikel zum Thema:: Circular Economy stärkt den Produktionsstandort Ostwestfalen-Lippe Plastik im Meer, knappe Bauschuttdeponieräume, teure seltene Erden, die zu 99 % im Abfall verloren sind ? damit wollen sich regionale Unternehmen, vom Maschinenbau über Energietechnik, Bauwirtschaft, Lebensmittel bis zur Gesundheitswirtschaft, in Zukunft nicht mehr abfinden. Vielmehr ist ein zukunftsfester Produktions- und Wirtschaftsstandort ohne Schrott und Abfall die Vision für Ostwestfalen-Lippe. Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl übergab […]... Circular Economy – Nachhaltige Kreisläufe und neue Geschäftsmodelle in der Textilwirtschaft Wiesbaden. Um das bisher ungenutzte Potential durch das Wirtschaften in geschlossenen Kreisläufen gewinnbringend zu nutzen, haben die TU Delft, Circle Economy und ClickNL|Design zusammen mit der Hamburger Designerin Christina Mertens in den Niederlanden ein neuartiges Workshop-Format entwickelt. Seit Anfang 2015 hilft es Unternehmern und Designern mit großem Erfolg, nachhaltige Wirtschaftsstrategien anzuwenden, innovative Produkt- und Business-Konzepte […]... Neue Studie: Deutschland kann erheblich vom Prinzip der „Circular Economy“ profitieren Positive Auswirkungen durch bessere Ressourcennutzung: Privathaushalte könnten Kosten für Mobilität, Lebensmittel und Wohnraum bis 2030 um ein Viertel senken – 0,3 Prozentpunkte mehr Wirtschaftswachstum möglich – Experten diskutieren Ergebnisse in Berlin In Deutschland könnten bis 2030 durch das Wirtschaftsmodell der „Circular Economy“ die Ausgaben für Mobilität, Wohnen und Lebensmittel um 25 Prozent sinken. Durch das […]... Circular Economy als Schlüssel für Lösung globaler Krisen / Internationale Konferenz „Global Solutions“ DBU-Generalsekretär Alexander Bonde wirbt für einen verstärkten Wandel zu einer Circular-Economy-Gesellschaft. Mit Blick auf die digital stattfindende Konferenz „Global Solutions“ heute (27. Mai) und morgen sagte er, eine solche Transformation sei im Kampf gegen Klimawandel und Artenverlust unverzichtbar. Ziel der internationalen zweitägigen Veranstaltung ist es, für das nächste Treffen der G20 – die Gruppe der […]... Mehrheit der Deutschen für ein Pfand auf Smartphones / forsa-Umfrage für DBU-Umweltmonitor Circular Economy Eine deutliche Mehrheit der Deutschen befürwortet ein Pfand auf Handys. So sollen defekte und alte Geräte zur Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe wie Kupfer, Kobalt und Tantal sowie Silber, Gold und Nickel oder Seltenerd-Metalle für eine Ressourcen-Kreislaufwirtschaft erhalten bleiben – und nicht in Schubladen verstauben oder gar illegalerweise im Hausmüll landen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen […]...