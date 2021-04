„planet e.“ im ZDF: Hoch hinaus mit Holz als Baustoff? (FOTO)

Erstellt von Presse Sonstige, Umwelttechnologien

Das weltweit höchste Holzhaus steht in Norwegen. Der „Mjøsa Tower“ ist 85,4 Meter hoch. Die Norweger hoffen auf die Strahlkraft als Vorbild für ökologisches Bauen. Doch was kann Holz als Baustoff? In „Hoch hinaus mit Holz – Wie sich das Bauen verändert“ zeigt die ZDF-Umweltdoku-Reihe „planet e.“ am Sonntag, 11. April 2021, 16.30 Uhr, Meilensteine im Holzbau und geht der Frage nach, ob Holz vor allem bei Großprojekten eine nachhaltige Lösung ist. Der Film von Boris Quatram steht ab Freitag, 9. April 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Was mit Holz alles möglich ist, wissen die Architekten Tom Kaden und Markus Lager – sie gehören zu den Pionieren im Holzbau und haben sich vorgenommen, den Holzbau „normal“ zu machen: vom Mehrfamilienhaus über Schulen bis zum Universitätsgebäude versuchen sie, Holz als Baumaterial in die Innenstädte zu bringen.

Doch nicht überall lassen die Bauordnungen Holz für tragende Bauteile zu. Das liegt oft an alten Brandschutzvorschriften. An der Technischen Universität München laufen Brandversuche und andere Materialtests mit Holz. Sicher ist: Verbautes Holz ist ein Beitrag zum Klimaschutz.

Für die Baupraxis ist Know-how gefragt. Bei „ZÜBLIN Timber“ gibt es bereits digitalisierte Produktionsverfahren im Massivholzbau. Computergesteuerte Maschinen fertigen Großelemente, die auf der Baustelle nur noch zusammengesetzt werden müssen. So fertigt die Firma Bauteile für Achterbahnen, Flughafenterminals und Universitäten.

Das Bauholz kommt aus dem Wald. Doch die Bäume sind im dritten Trockenjahr in Folge teils massiv geschädigt. Ist der Wald durch den wachsenden Bedarf an Bauholz noch mehr in Gefahr?

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802;

Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 7016100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planete

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/

Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/scp/

„planet e.“ in der ZDFmediathek: https://planete.zdf.de

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: Lebensadern: „planet e.“ im ZDFüber den Wert kleiner Flüsse (FOTO) Etwa 15.000 kleine und mittlere Flüsse fließen durch Deutschland – doch viele dieser unverzichtbaren Lebensadern sind in keinem guten Zustand. Die ZDF-Umweltdokureihe „planet e.“ beleuchtet am Sonntag, 21. März 2021, 16.30 Uhr, in „Kleine Flüsse, großer Wert – Lebensadern im Wasserkreislauf“ den Zustand kleiner Flüsse in Deutschland, besucht dazu unter anderem das Renaturierungsprojekt der Schwartau […]... „planet e.“ im ZDFüber die Versteinerung deutscher Gärten (FOTO) Schotter- und Kiesgärten sind ein Trend in deutschen Wohnsiedlungen: Schotterflächen aus Marmor, Basalt oder Granit sowie mit Steinen gefüllte Drahtmauern ersetzen vielerorts Wiesen und Hecken. Was pflegeleicht ist, halten Naturschützer für ökologisch bedenklich, da Schottergärten den heimischen Insekten keinen Lebensraum bieten. Die Umwelt-Doku-Reihe „planet e.“ berichtet am Sonntag, 21. Juni 2020, 16.30 Uhr im ZDF, […]... „planet e.“ im ZDFüber neue Wälder für mehr Klimaschutz (FOTO) Mit dem Pflanzen von Bäumen kann das Klima gerettet werden, sagen zahlreiche Naturschutzorganisationen. Entsprechend wird derzeit weltweit massiv aufgeforstet. Doch wie viel nutzt das im Kampf gegen den Klimawandel? „planet e.“ sucht am Sonntag, 1. November 2020, 16.30 Uhr im ZDF, nach Antworten – unter anderem in Australien und Indien. Die Doku „Der Milliarden-Bäume-Plan – […]... „planet e.“ im ZDFüber das Heizen mit Holz (FOTO) Wenn immer mehr Holz verbrannt wird – stimmt dann die Öko-Bilanz noch? Dieser Frage geht am Sonntag, 7. Januar 2018, 16.35 Uhr, im ZDF die „planet e.“-Sendung „Die Wahrheit über das Heizen mit Holz“ nach. Wer in Deutschland sein Eigenheim auf eine Holzheizung umstellt, erhält staatliche Fördermittel. In einigen EU-Ländern wird sogar die Umrüstung alter […]... „Das Geschäft mit dem Winter“ bei „planet e.“ im ZDF (FOTO) Der Corona-Lockdown rückt den Klimawandel in den Hintergrund. Doch dieser bedroht massiv alpine Skigebiete. Dabei ist der alpine Wintertourismus gleichzeitig Betroffener und Verursacher: Wenn sich zum Beispiel Millionen Menschen mit dem Pkw ins Skigebiet aufmachen, führt das zu enormen CO2-Emissionen. Mitten in der schwierigen Wintersportsaison 2020/2021 wirft „planet e.“ am Sonntag, 14. Februar 2021, 16.30 […]...