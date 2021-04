Xpert.Solar: Gibt es eine Photovoltaikpflicht in Hessen-

Hessen ist mit rund 6,3 Millionen Einwohnern das fünftgrößte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Betrachtet man die Fläche der deutschen Bundesländer im Vergleich, so ist Hessen mit rund 21.116 km² im Mittelfeld einzuordnen. Frankfurt am Main ist die größte Stadt Hessens, Wiesbaden ist die Landeshauptstadt.

Der Anteil Erneuerbarer Energie (Bruttostromerzeugung) in Hessen lag 2017 bei knapp über 43 %. 2018 bei 48 %. Ende 2020 überholten die Erneuerbaren Energien die konventionellen Energieträger. Den größten Beitrag unter den Erneuerbaren lieferte 2019 die Windenergie mit 52 Prozent.

Jedoch ist Hessen ein Bundesland, das nicht seinen ganzen Stromverbrauch selbst produziert. Das heißt, dass Hessen 2019 mehr als die Hälfte, also rund 52 Prozent seines Bruttostromverbrauchs aus anderen Bundesländern bzw. aus dem Ausland bezieht.

Somit ist auch zu erklären, dass 2017 von den knapp über 43 % im Land selbst erzeugten Erneuerbaren Energien zu 100 % auch im Land verbraucht werden, aber dennoch nur einen Gesamt-Stromverbrauch-Anteil von 20,3 % darstellen. Ende 2020 machten die Erneuerbare Energien knapp 25 % des Energieverbrauchs in Hessen aus.

Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien teilt sich Ende 2020 wie folgt auf:

52 % Windkraft

21 % Photovoltaik

11 % Biogas

6 % Biomasse (fest)

6 % Biogener Anteil des Abfalls

3 % Wasserkraft

1 % Klärgas

Wie ist die derzeitige Photovoltaik-Entwicklung in Hessen?

Von 2004 bis 2008 nahm in Hessen die installierte PV-Leistung jährlich um 55 MW zu, was ca. 5.500 Photovoltaik-Anlagen pro Jahr entspricht. Von 2009 bis 2012 verfünffachte sich der Ausbau der Photovoltaik-Anlagen um jährlich 285 MW, also ca. 13.000 PV-Anlagen pro Jahr. Eine Änderung in der EEG-Umlage führe dazu, dass 2013 nur noch 154 MW und 2014 103 MW an Photovoltaik-Anlagen installiert wurden.

Für die hessische Landesregierung sagte Wirtschafts- und Energieminister Tarek AlWazir: ?Wir sind in Hessen mit der Energiewende weiter vorangekommen: Inzwischen tragen erneuerbare Energien 50 Prozent zur hessischen Stromerzeugung bei. Das liegt auch an der Windenergie, deren Zubau zwar 2019 wegen falscher bundespolitischer Entscheidungen eingebrochen ist, sich aber wieder langsam erholt. In Hessen haben wir die richtigen Weichen gestellt: mit der Ausweisung von Windvorrangflächen sowie der neuen Verwaltungsvorschrift zu Naturschutz und Windenergie.? Al-Wazir verwies zudem auf den anhaltenden Boom der Photovoltaik: ?Das hessische Solar-Kataster, das inzwischen von mehr als 300.000 Bürgerinnen und Bürgern genutzt wurde, hat dem PV-Ausbau einen Schub gegeben. Das ist enorm wichtig: Denn erneuerbarer Strom wird benötigt, um die Wärmewende erfolgreich umzusetzen. Mit einem Sonderprogramm für Eigenheime, umfangreicher Beratung durch die Landesenergieagentur und den Wärmeleitfaden greifen wir daher Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürgern bei der Wärmewende unter die Arme.?

Einige Bundesländer haben die Photovoltaikpflicht bereits eingeführt. In Baden-Württemberg geht es ab 2022, in Berlin und Hamburg ab 2023 los. Weitere Bundesländer wie Bremen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind schon recht weit fortgeschritten und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann auch hier die Photovoltaikpflicht greift. In Hessen ist derzeit keine Photovoltaikpflicht geplant.

Interessante Zahlen u.a. zur Wirtschaft, Infrastruktur, Energie und Umwelt in Hessen als PDF Download finden Sie hier.

Weitere Artikel zum Thema:: Montagesysteme für Solaranlagen und Photovoltaik – Xpert.Solar Hochwertige Montagesysteme für Photovoltaik Anlagen (PV) müssen folgende Eigenschaften vorweisen: Einsatz hochwertiger Materialien Besonders belastbar Langlebig und zuverlässig (Garantie) Einfache Montage Die Montagesysteme sind die Grundlage jeglicher Solaranlagen. Ohne sie können Solarmodule nicht fachgerecht installiert werden. Sie müssen für jegliche Wetterlagen gewappnet sein und jegliche regionale Witterungsbedingungen widerstehen können. Jedoch gibt es bei den Montagesystemen […]... Solarpark / Freiflächenanlage mit 750 kWp Leistung – Xpert.Solar Vielen ist nicht klar, was und wie viel ein Solarpark leisten kann. Gerade Freiflächenanlagen mit 750 kW Nennleistung sind für private, wie gewerbliche Investoren interessant. Sie sind schneller und unkomplizierter umzusetzen als größere Solarpark Photovoltaik Anlagen. Immer wieder werde ich gefragt, was eine 750 kWp Photovoltaik (PV) Anlage bzw. Solaranlage ?ungefähr? vergleichsweise an Leistung bringt […]... Photovoltaik-Pflicht in Bayern- Was ist da los im Freistaat- – B2B Partner Xpert.Solar Verstärkt wird Kritik laut, dass in Bayern nichts vorangeht. Gar ein leiser Tod wird vom politischen Gegner befürchtet, weil auf die Mitteilung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) vermeintlich nichts weiteres Konkretes folgte. So kündigte Ministerpräsident Söder in einem Interview mit der ?Münchner Merkur? im Juli 2020 vollmundig an, dass die Einführung einer Photovoltaik-Pflicht für […]... Carport mit Stromspeicher- Solarcarport für Elektroautos – Xpert.Solar Immer mehr denken darüber nach, sich einen Carport mit Photovoltaik anzuschaffen. In Kombination mit einem Stromspeicher entwickelt sich diese Art der Solaranlage zu einer echten Alternative für Klimaneutralität und gleichzeitig als nachhaltige Energiequelle für das E-Automobil wie E-Bikes und Ähnlichem. Die Akzeptanz und Möglichkeiten rücken nun auch der Allgemeinheit immer mehr ins Bewusstsein und immer […]... Photovoltaikpflicht für Neubauten in Schleswig-Holstein: Sun Contracting erfreut über diesen Vorstoß Der zuständige Minister des nördlichsten deutschen Bundeslandes, Jan Philipp Albrecht, will gesetzlich verankert wissen, dass der Photovoltaik Ausbau viel stärker forciert wird als bisher – und zwar auch auf Freiflächen. Schwerpunkt in der Novelle wird daher vor allem auf zügigem Photovoltaikausbau liegen. Alleine das Photovoltaik-Potential auf Gebäuden liegt laut Ministerium bei rund 7-9 Gigawatt – […]...