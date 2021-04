Earth Day auf Discovery Channel: Zac Efron räumt die Erde auf (FOTO)

Der National Geographic Channel zeigt „Leonardo DiCaprio: Before the Flood“ von Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio und Fisher Stevens am 30. Oktober um 21.00 Uhr – Die Oscar-Preisträger machen auf die Umweltzerstörung aufmerksam und sensibilisieren die Bevölkerung für praktische Lösungsansätze – Der Dokumentarfilm wird in insgesamt 171 Ländern und 45 Sprachen ausgestrahlt Wie schlimm steht es […]...

Der National Geographic Channel präsentiert „Antarctica: Forschung am Limit“ ab dem 21. November immer montags um 20.10 Uhr – Die sechsteilige Doku-Serie begleitet Wissenschaftler bei ihren Forschungsprojekten am kältesten Ort der Welt – Ob Untersuchungen zum Klimawandel, der Megafauna oder des antarktischen Vulkans – die Forschungsergebnisse liefern global relevante Hinweise Die Antarktis ist der kälteste, […]...

– WWF Earth Hour in Deutschland erfolgreich beendet – Über 365 deutsche Städte dabei – Millionen setzen weltweit in sozialen Netzwerken ein Zeichen für die Erde Pressebilder zum Download: https://media.wwf.de/pinaccess/showpin.do?pinCode=noWFIlDQJTcp Footage zum Download: https://media.wwf.de/pinaccess/showpin.do?pinCode=CcPyLzxwnsfr Berlin, 28.3.2020: Pünktlich um 21.30 Ortszeit ging das Licht am Brandenburger Tor wieder an. Damit ist die in diesem Jahr unter […]...