Montagesysteme für Solaranlagen und Photovoltaik – Xpert.Solar

Hochwertige Montagesysteme für Photovoltaik Anlagen (PV) müssen folgende Eigenschaften vorweisen:

Einsatz hochwertiger Materialien

Besonders belastbar

Langlebig und zuverlässig (Garantie)

Einfache Montage

Die Montagesysteme sind die Grundlage jeglicher Solaranlagen. Ohne sie können Solarmodule nicht fachgerecht installiert werden. Sie müssen für jegliche Wetterlagen gewappnet sein und jegliche regionale Witterungsbedingungen widerstehen können.

Jedoch gibt es bei den Montagesystemen auch Unterschiede. So sind die Montage Unterkonstruktionen für Schrägdach, Flachdach oder Freilandanlagen unterschiedlich und müssen jeweils andere Bedingungen erfüllen wie Belastungen gerecht werden.

Darüber hinaus gibt es immer wieder spezielle Anwendungsbereiche und Aufgaben, die nicht mit Standardlösungen abgedeckt werden können. Gemeint sind zum Beispiel geneigte Dächer mit Bitumen oder Folieneindeckung, die keine invasive Befestigung erlauben. Das heißt, am Dach dürfen keine Bohrungen durchgeführt und die Lösung muss dachdurchdringungsfrei angebracht werden.

Ein weiterer Bereich sind Solarcarports. Während man bei Einzel- und Doppelcarports mit Photovoltaik noch von einer Standardlösung sprechen kann (Auch hier gibt es aufgrund baulicher Unterschiede bei den betreffenden Haupt- und Nebengebäuden, die in einzelnen Fällen eine Sonderlösung erfordern), sind Reihencarports in jedem Fall Individuallösungen notwendig. Das beginnt bei den verschiedenen Zufahrtswegen, verschiedenen Raumaufteilungen und Unterschieden in den jeweiligen Fahrgassen.

Und dann gibt es noch ganz exotische Photovoltaik Montagesystem-Lösungen wie z. B. im Bereich Camping oder Seefahrt.

Auch unterscheidet sich die Betreuung und Beratung von Montagesystem Lösungen für Privatpersonen (B2C), Investoren oder Unternehmen wie Industrie (B2B). Das geht von Firmengebäuden über Lagergebäuden und Produktionshallen, sowie in den Unterschieden in den Branchen. Ob Maschinenbau, Speditionen oder Kontraktlogistik. Jeder Bereich hat seine speziellen Eigenheiten und Anforderungen, wo Lösungen in der Montage nicht immer branchenübergreifend 1:1 umgesetzt werden können.

