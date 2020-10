Xinhua Silk Road: Chinas Solarindustrie soll angesichts der angestrebten Klimaneutralität schneller wachsen

Weitere Artikel zum Thema::

Xinhua Silk Road: LONGi President zeigt sich auf Fortune Global Forum zuversichtlichüber die PV-Industrie “Photovoltaik und Energiespeicherung” werden aller Wahrscheinlichkeit nach die gängige Energieversorgungslösung für die Welt von morgen sein, erklärte Li Zhenguo, President von LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, einem weltweit führenden Solartechnologieunternehmen. Li machte die Bemerkungen am Montag auf dem Fortune Global Forum 2019 in Paris. Als ein Vertreter der chinesischen Privatwirtschaft glaubt Li, dass innovative […]...

Xinhua Silk Road: Seraphim bringt 166-mm-Solarmodul mit halbgeschnittenen Zellen auf den Markt Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (Seraphim), ein Hersteller von Solarprodukten von Weltrang in China, stellte am 22. April sein neues 166-mm-Modul mit halbgeschnittenen Zellen vor und definiert mit diesen Modulen, die 166 mm große Siliziumwafer mit Multi-Busbar- (MBB) und halbgeschnittener Zelltechnologie kombinieren, eine neue Generation an Photovoltaikmodulen (PV-Modulen). Nach Angaben von Seraphim hat das […]...

Xinhua Silk Road: State Grid nimmt GIL-Versorgungsstollen-Projektüber 1000KV im Osten Chinas in Betrieb Ein Projekt, in dessen Rahmen ein Versorgungsstollen mit gasisolierten Übertragungsleitungen (GIL) über 1000KV errichtet wurde, ist kürzlich im Osten Chinas in Betrieb genommen worden, was die führende Rolle des Unternehmens im Bereich der Ultrahochspannungsstromübertragung (ultra-high-voltage, UHV) weiter stärkt. Das Projekt, das von einer der Tochtergesellschaften von State Grid in der Provinz Jiangsu konstruiert wurde, dient […]...

Xinhua Silk Road: Erstes Fortune Global Sustainability Forum findet Anfang September in Yuxi im Südwesten Chinas statt. Vom 4. – 6. September 2019 findet am Ufer des Fuxian-Sees in der Stadt Yuxi, in der chinesischen Provinz Yunnan das erste 2019 Fortune Global Sustainability Forum statt. Dieses dreitägige Forum mit dem Thema “Green Grows Up: Forging A New Environmental Consensus” (Grünes Wachstum: Auf dem Weg zu einem neuen Umweltkonsens) konzentriert sich auf die […]...