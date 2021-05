Westinghouse investiert weiter in Polen

Weitere Artikel zum Thema::

Westinghouse unterstützt Polen bei der Umsetzung seiner PEP2040-Energieziele Saubere, CO2-freie Energie durch fortschrittliche Kernkraft Die Westinghouse Electric Company hat nach einem Treffen zwischen dem CEO von Westinghouse, Patrick Fragman, und dem polnischen Staatssekretär in der Kanzlei des Premierministers und Bevollmächtigten für strategische Energieinfrastruktur, Piotr Naimski, in Warschau die Absicht bekannt gegeben, in Polen in Nukleartechnologien zu investieren. Das Treffen kam im Rahmen eines […]...

Westinghouse unterzeichnet langfristigen Vertrag mit TVOüber die Betreuung seiner Anlagenflotte Vertrag umschließt alle Anlagen, einschließlich des Druckwasserreaktors Olkiluoto 3 Westinghouse Electric Company gab heute bekannt, dass es einen langfristigen Vertrag mit dem finnischen Kernkraftwerk Teollisuuden Voima Oyj (TVO) über die Betriebsinspektionen sämtlicher der drei Anlagen des Unternehmens unterzeichnet hat: die beiden Siedewasserreaktoren Olkiluoto 1 und 2 sowie der EPR-Druckwasserreaktor Olkiluoto 3. Im Rahmen des Vertrages […]...

Sam Shakir wird Präsident von Westinghouse, Environmental Shakir wird das Wachstum in den Bereichen Dekontamination & Stilllegung und Regierungsdienstleistungen leiten Die Westinghouse Electric Company hat die Ernennung von Sam Shakir zum Präsidenten, Environmental Services, mit sofortiger Wirkung bekannt gegeben. In dieser Funktion leitet Sam die strategische kommerzielle, operative und finanzielle Expansion von Westinghouse als führender Dienstleistungs- und Technologieanbieter in den globalen kommerziellen […]...

Westinghouse und ENUSA bauen ihr EnCore® Fuel-Programm mit erstem Einsatz bei einem europäischen Versorgungsunternehmen weiter aus Westinghouse Electric Company und ENUSA Industrias Avanzadas (ENUSA) gaben heute die Installation von EnCore Fuel in Block 4 des Kernkraftwerks Doel von Engie Electrabel in Belgien bekannt. Dies ist der erste Einsatz von EnCore Fuel-Brennelementen in Europa, und die zweite Installation in einem kommerziellen Kernkraftwerk weltweit. „Der Einsatz von EnCore Fuel im Werk Doel ist […]...