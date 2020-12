Westinghouse erhält Zuschlag für Vattenfall-Umweltvertrag zum Abbau des Kernkraftwerks Ågesta

Westinghouse Electric Company und National Nuclear Energy Generating Company (NNEGC Energoatom) haben heute einen Vertrag über die Lieferung von Kernbrennstoff für WWER-440-Reaktoren an das Kernkraftwerk Rivne unterzeichnet. Diese Vereinbarung ist ein weiterer erfolgreicher Schritt in der langjährigen Partnerschaft zwischen Energoatom und Westinghouse. Die beiden Unternehmen haben außerdem eine Absichtserklärung über die weitere Erschließung von Fertigungsstandorten […]...

Westinghouse Electric Company und ENUSA Industrias Avanzadas (ENUSA) gaben heute die Installation von EnCore Fuel in Block 4 des Kernkraftwerks Doel von Engie Electrabel in Belgien bekannt. Dies ist der erste Einsatz von EnCore Fuel-Brennelementen in Europa, und die zweite Installation in einem kommerziellen Kernkraftwerk weltweit. „Der Einsatz von EnCore Fuel im Werk Doel ist […]...