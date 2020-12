EEG Novelle, das Gemurxe geht weiter

– EEG-Novelle sieht bisher keine ausreichende Anschlussförderung für ältere, bewährte Windanlagen vor – Bundeskabinett muss am Mittwoch mindestens dreijährige Anschlussförderung beschließen – Langfristig ermöglichen Differenzverträge kostengünstigen Weiterbetrieb Mit Beginn des Jahres 2021 droht ein massiver Rückbau von Windenergieanlagen, wenn in der laufenden Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) keine verlässliche Anschlussregelung beschlossen wird. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) […]...

Am Dienstag, 29. August 2017, stellt die Piratenpartei Deutschland in einem Pressegespräch ihren „Masterplan Energiewende“ für die konkrete Umsetzung der Energiewende vor. Die vorhandenen Technologien für eine Energieversorgung mit Erneuerbaren Energien sind vollkommen ausgereift, weitere sind in Entwicklung. Die Umstellung des Energiesystems auf 100% regenerative Quellen ist die Basis für ein neues Wirtschaftswunder in Deutschland […]...