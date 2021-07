Warum eine Bosch Wärmepumpe-

Warum soll ich mich für eine Bosch Wärmepumpe entscheiden? Bosch Wärmepumpen können Öl- oder Gasheizungen komplett ersetzen, und sind dabei umweltfreundliche Alternativen. Und das auch noch besonders leise, dank einer schalloptimierten Wärmepumpe mit Schalldiffusor. Somit kann die Wärmepumpe auch ohne schlechtes Gewissen in einem eng bebauten Wohngebiet verbaut werden. In Verbindung mit einer kompakten Inneneinheit entsteht eine moderne, smarte Lösung zur weitgehend energieautarken Wärmeversorgung. Bosch bietet insgesamt 5 unterschiedliche Gerätegrößen von Heizleistungen zwischen 4 ? 13 kW an. Mit einem COP (Maß für die Effizienz von Wärmepumpen) bis 5,1 sind die Boch Wärmepumpen besonders effizient. Die Wärmepumpen sind auch sehr kundenfreundlich, da sie eine einfache Bedienung besitzen. Also raus mit der Ölheizung und rein mit der Bosch Wärmepumpe. #heizenlikeabosch

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

