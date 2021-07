Stromerzeugung, Klima-, Umwelt- und Insektenschutz schließen sich nicht aus! / Deutscher Imkerbund ist wieder Partner der Aktionswoche Artenvielfalt (FOTO)

Weitere Artikel zum Thema::

Alternative Energiepflanzen zu Mais helfen Bienen und Bauern / Deutscher Imkerbund beteiligt sich an Aktionswoche Artenvielfalt (FOTO) Artenvielfalt und Biogas sind kein Widerspruch. Im Gegenteil: die Biogasnutzung bietet die große Chance, dass unsere Felder langfristig wieder bunter und artenreicher werden und gleichzeitig ein wertvoller Lebensraum für unsere Wildtiere und Insekten geschaffen wird. Genau das will der Fachverband Biogas e.V. in einer gemeinsamen Aktionswoche mit vielen anderen Verbänden und Organisationen in diesem Jahr […]...

Deutscher Imkerbund e.V. stellt kostenfreie Pressebilder zur Verfügung (mit Bild) Deutscher Imkerbund e.V. stellt den Medien heute eine Auswahl honorarfreier Pressebilder über den Originalbildservice (obs) bereit. Die Pressebilder von Deutscher Imkerbund e.V. werden via dpa- Bildfunk an die tagesaktuellen Medien übermittelt und stehen in folgenden Bilddatenbanken zum Abruf bereit: http://www.presseportal.de/obs http://www.picture-alliance.com http://multimedia.mecom.eu/ Die Verwendung der Fotos ist für redaktionelle Zwecke ho...

Runder Tisch Insektenschutz – Rukwied: Förderfähigkeit von Insektenschutz erhalten Anlässlich des Runden Tisches Insektenschutz im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit Landwirtschaftsministerin Klöckner und Umweltministerin Schulze fordert der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, einen kooperativen Weg beim Insektenschutz: „Insektenschutz geht nur mit uns Bauern, nicht gegen uns. Priorität muss sein, die Förderfähigkeit von Maßnahmen zum Insekten- und Naturschutz zu erhalten. Diese würden durch […]...

Bienen erhalten die Natur und fördern ein gutes Klima / Deutscher Imkerbund wirbt trotz Corona für Bienen Unter dem Motto “ Bienen erhalten die Natur und fördern ein gutes Klima “ werden auch in diesem Jahr am kommenden Wochenende (4./5. Juli) Imker*innen anlässlich des bundesweiten „Tag der deutschen Imkerei“ über die Bedeutung von Bienen informieren. „Aufgrund der Corona-Beschränkungen können sich dieses Mal leider viel weniger Imkervereine als in den letzten Jahren mit […]...