Die Bosch Wärmepumpe

Erstellt von Presse Allgemein

Die Bosch Wärmepumpe ? heizen like a boss. Die Bosch Wärmepumpen können ihre herkömmliche Heizung komplett ersetzen, egal ob die Versorgung von Heizkörpern oder einer Niedrigtemperatur Heizung. Die Bosch Wärmepumpen sind sogenannte Luft-Wasser-Wärmepumpen (Erklärung zu Luft-Wasser-Wärmepumpen finden Sie hier). Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der Aufstellung: Innen, Außen oder ein sogenanntes Splitgerät. Alle Varianten erreichen hohe COP-Werte für eine maximale Energieeffizienz und funktionieren somit auch bei niedrigen Lufttemperaturen zuverlässig. Die Inneneinheit, die jede Variante benötigt, ist kompakt und so entstehen moderne, smarte Lösungen, die unter anderem auch Solarsysteme oder andere externe Wärmequellen einbeziehen können. Ein weiterer Vorteil: die Wärmepumpen sind schalloptimiert, indem sie einen Schalldiffusor besitzen, somit kann man sie auch in eng bebauten Wohngebieten einsetzen, ohne dass der Nachbar von den Geräuschen belästigt wird.

Achja, die Rede ist übrigens von der Bosch Compress Wärmepumpe 7400i AW. Sie ist besonders leide, platzsparend und besticht durch ihr Design. Es handelt sich hier um eines der leisesten Geräte auf dem Markt. Es gibt flexibel einsetzbare Inneneinheiten, die die Installation besonders einfach machen. Die Bedienung am Display ist einfach und selbsterklärend. Außerdem gibt es eine integrierte Internetschnittstelle, die es ermöglicht die Wärmepumpe per Smartphone, Tablet oder PC mühelos fernzusteuern. Somit ist die Bosch Compress eine sehr kundenfreundliche Wärmepumpe.

Die Vorteile auf einem Blick:

In zwei Leistungsgrößen (5/7 kW) zum Heizen und Kühlen

Sowohl für Neubauten (bis 300m²) als auch für Modernisierungen (je nach Gebäude) einsetzbar

Dank dem faszinierenden Design und dem integrierten Schalldiffusor kaum wahrnehmbar im Betrieb.

Interesse an einer Bosch Wärmepumpe bekommen? Dann holen Sie sich kompetente Beratung und ihr Angebot.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

