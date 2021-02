Wandelung der urbanen leitungsgebundenen Wärmeversorgung: Start des BMWi-geförderten Forschungsprojekts UrbanTurn

Projektpartner TU München, VARTA Storage, ZAE und Kraftwerke Haag feiern am 14. Oktober 2016 am Großspeicher Energy Neighbor in Moosham ? ?Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft? laut Herbert Schein, CEO VARTA Storage Mitte Oktober 2015 wurde der Energy Neighbor in Moosham bei Kirchdorf in Oberbayern offiziell eingeweiht. Der Großspeicher ist das Herzstück des Forschungsprojektes EEBatt, das die […]...