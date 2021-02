Heizölpreise am Mittwoch deutlich teurer

Erstellt von Presse Allgemein

Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl

Die Heizölpreise sind am Mittwoch wieder deutlich teurer. Schon im Verlauf des Dienstags deutete sich das an. Grund sind wieder einmal die steigenden Ölpreise und eine Anpassung des Angebots auf dem Markt. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl kostet am Mittwochmorgen 66,31 ? / 100 Liter. Das sind rund 74 Cent mehr als am Dienstag. Der Trend für die Heizölpreise zeigt nach oben.

In der regionalen Betrachtung gibt es ein einheitliches Bild mit teilweise sehr starken Preissteigerungen. Die meisten Heizölpreise haben bundesweit in einer Spanne zwischen 44 Cent (Baden-Württemberg) und 1,37 ? (Hamburg) je 100 Liter zugelegt. Im Saarland (+ 12 Cent) und Sachsen (+ 2 Cent) fielen die Preissteigerungen eher gering aus. Wie man an unserem Preischart erkennen kann, steigen die Heizölpreise wieder.

Heizölpreise – Prognose und Empfehlung

Die Marktteilnehmer haben ihre Angebote auf die gestiegene Nachfrage wieder angepasst. Das erklärt auch, wieso die Preise wieder steigen, nachdem in dieser Woche deutliche Preisnachlässe messbar gewesen sind. Auf dem Markt gab es ein leichtes Überangebot, was zwangsläufig zu günstigen Preisen führte. Jetzt setzen sich aber auch die gestiegenen Ölpreise bei der Preisgestaltung durch.

Die Ölpreise notierten zu Beginn des heutigen Handelstages etwas schwächer als am Dienstag. Teilweise sind Gewinnmitnahmen nach den starken Entwicklungen gestern verantwortlich. Teilweise geht es aber auch um die grundsätzliche Frage, ob die Corona-Krise wirklich überwunden ist. Wichtige Daten werden von der US-Energiebehörde DOE erwartet. Die private API sagt einen Aufbau der Rohölbestände in den US-Lagern voraus. Dies drückt sich ebenfalls preissenkend aus. Im frühen Handel notiert die wichtige Nordsee-Sorte Brent bei 65,22 $/Barrel (- 1,01 $).

Wir hatten es schon kommen sehen. Die Heizölpreise steigen wieder, nachdem die Ölpreise stark angestiegen sind. Mittel- bis langfristig müssen Verbraucher mit höheren Heizölpreisen rechnen. Die Gegenbewegung in dieser Woche scheint erst einmal wieder vorbei. Wir empfehlen aktuell eher ein vorsichtiges Abwarten. Wer jetzt Heizöl kauft, kann sich über für diese Jahreszeit vergleichsweise kurze Lieferfristen freuen.

Die tanke-günstig GmbH wurde im September 2013 gegründet und ist ein Verbraucher- Informationsdienst für Kraftstoffe und Heizöl. Zu diesem Zweck führt das Unternehmen eine stetige Beobachtung dieser Märkte durch und informiert Verbraucher durch tägliche News-Beiträge und Preisrechner über die aktuellen Entwicklungen auf diesen Märkten.

Seit Gründung der Firma haben bereits weit über 20.000 Kunden Heizöl über das Portal bestellt und pro Jahr informieren sich rund 2,5 Mio. Heizölkunden über die aktuellen Preisentwicklungen auf dem Heizölmarkt. Zudem informieren sich jährlich rund 5 Mio. Verbraucher über die günstigsten Tankstellen in Ihrer Umgebung oder Nutzen eines unserer vielen anderen Informationsangebote.

So werden neben den Kerngeschäften der Heizöl-Auftragsvermittlung und der Verbraucherinformation im Tankstellenbereich auch Informationen zu weiteren Energieträgern, wie z. B. Erdgas und Elektrizität, und Informationen rund um das Thema Auto angeboten

Weitere Artikel zum Thema:: Heizölpreise steigen auch zur Wochenmitte deutlich Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl In den letzten Tagen galt bei der Entwicklung der heimischen Heizölpreise der Spruch ?höher, schneller, weiter?, denn mit dem Blick auf unseren Preis-Chart wird deutlich, dass die Heizölpreise seit Anfang Februar um mehr als sechs Euro je 100 Liter geklettert sind. Aus Verbrauchersicht kann leider auch heute Morgen keine […]... Heizölpreise steigen erneut deutlich . Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl Anders als in den ersten Wochen des Jahres, als sich die Kurserhöhungen des Weltmarktes im inländischen Preisgefüge nur unzureichend durchsetzen konnten, ist seit Anfang der Woche eine Aufwärtsbewegung ?im Gleichschritt? festzustellen. Bereits gestern Morgen war gut zu erkennen, dass der jüngste Seitwärts-Trend anhand einer deutlichen Aufwärtsbewegung vorerst vorlassen […]... Heizölpreise starten günstiger in die neue Woche Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl Die Heizölpreise haben zu Beginn dieser Woche erneut nachgegeben. Wichtigste Gründe sind das frühlingshafte Wetter mit milden Temperaturen und eine damit verbundene geringere Nachfrage. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl kostet am Montagmorgen 65,89 ? / 100 Liter. Das sind 33 Cent weniger als Freitag. Der Trend bei den […]... Heizölpreise setzen Höhenflug weiter fort Auch am heutigen Mittwoch steigen die Heizölpreise weiter an, wenn auch etwas weniger stark als in den vergangenen Tagen. Weil sich die Wetterlage deutschlandweit bessert, bemerken auch wir nachlassendes Interesse für Heizölbestellungen. Witterungsbedingt hatte der Heizölverbrauch und das Interesse für Bestellung in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl am Mittwochmorgen […]... Heizölpreise legen erneut spürbar zu Die Heizölpreise haben zum Start in den heutigen Donnerstag erneut spürbar zugelegt. Dabei hat sich die Wetterlage in ganz Deutschland verbessert und auch die Nachfrage nach Heizöl hat abgenommen. Einzig der Ölpreis spielt nicht mit und dürfte den Heizölpreis aktuell antreiben. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl kostet am Donnerstagmorgen 66,63 ? / 100 Liter […]...