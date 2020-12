Umweltfreundlich Fahren mit E-Auto

Solar Carports schützen vor Sonne und Regen und liefern Strom für Auto und Haus Wer ein Solar Carport sein eigen nennt, tut alles, um umweltfreundlichen Strom zu generieren. Zudem kann man heute Solar Carports für die neue Elektromobilität nutzen. Rund 4-5 kW Peak kann man so aufs Solar Carport installieren um umweltfreundlichen Solarstrom zu erzeugen […]...

Am 1. und 2. März 2016 wurden 30 städtische Beschäftigte des Ordnungs- und Verkehrsdienstes sowie des Außenbereiches des Ausländeramtes in speziellen Spritspar-Trainings geschult. Um die besten Fahrer in der jeweiligen Fahrzeug-Kategorie küren zu können, wurden aussagekräftige Kennzahlen beim zweifachen Durchfahren eines Rundkurses ermittelt. „Neben dem Kraftstoffverbrauch wurden auch andere Faktoren berücksichtigt, um die Teilnehmer-Leistungen trotz […]...