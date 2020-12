Solarenergie für Ihr Unternehmen

Sonnenkraft für Ihre Firma

Nichts ist so sicher, wie die Tatsache, dass die Sonne jeden Tag aufgeht ? machen Sie sich das zu Nutze für Ihr Unternehmen!

Der Industriesektor macht in Deutschland über 45% des Stromverbrauchs aus. Hoher Stromverbrauch bedeutet auch hohe Kosten für die Unternehmen ? Zeit etwas daran zu ändern!

Mit einer PV Anlage auf Ihrem Firmendach können sie unkompliziert und kostengünstig Strom selbst erzeugen. Besonders interessant für Gewerbetreibende: in der Regel findet der Großteil des Stromverbrauchs in den Tagesstunden statt ? also können Sie den selbst produzierten Strom direkt nutzen. Sparen Sie bis zu 10 ct die Kilowattstunde!

Die Firma iKratos ist seit über 20 Jahren ein Experte auf dem Gebiet Solarenergie, Wärmepumpen, Stromspeicher und Elektromobilität. Wir sind Ihr Partner für die Energiewende und begleiten Sie von Anfang an.

Sie wollen endlich unabhängig von steigenden Preisen sein und Ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten? Besuchen Sie uns noch heute auf:

https://www.ikratos.de/

und lassen Sie sich von uns ein unverbindliches Angebot für Ihre Anlage erstellen.

Die Energiewende beginnt bei Ihnen zu Hause ? und wir sind Ihr kompetenter Partner.

ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.