Trinkwasser sichern

Typischerweise sind verantwortungsbewusste SHK-Fachleute darauf fokussiert, von der Planung bis zur Installation einer Trinkwasseranlage die Hydraulik so auszulegen, dass der Verkeimung des Wassers kein Milieu geboten wird. Dabei gerät allerdings häufig die Gefahr einer retrograden Verkeimung aus dem Blickfeld ? also die Kontamination der Trinkwasserverteilung rückwirkend von einer Zapfstelle ausgehend. Wann und wie der Schutz […]...

Die Trennung von Trinkwasser (Stadtwasser) und Betriebswasser wird in Europa mit der Norm EN 1717 grundsätzlich gefordert. Die Umsetzung der Norm lässt jedoch oft noch zu wünschen übrig – auch in Deutschland. Das liegt mit unter daran, dass die Anforderungen dem Fachmann in Abhängigkeit der Betriebswasserklassen nicht immer ganz klar sind. In vielen Fällen reichen […]...