Weltneuheit: Schlüsselfertige Ocean Hybrid Plattform

PV-Hersteller als Kooperationspartner für Showcase gesucht

Hybride Stromerzeugung auf SINN Power Wave Energy Struktur

Ocean Floating PV nutzt Freiflächen zur regenerativen Stromerzeugung

SINN Power bietet ab diesem Sommer PV-Herstellern von höchster Qualität eine Plattform in Heraklion für die Demonstration und Durchführung ausführlicher Tests ihrer PV Module im maritimen Umfeld. Das Ziel ist es, die Kombination mehrerer erneuerbarer Energieressourcen in einem Smart-Grid voranzutreiben, um ab sofort gemeinsam in den weltweiten Vertrieb zu starten und Menschen an Küsten weltweit mit regenerativem Strom zu versorgen.

Seit fünf Jahren baut der bayerische Hersteller innovative Technologien zur Erzeugung von Strom aus Meereswellen. Seit 2019 vertreibt SINN Power eigenentwickelte Hightech-Generatoren, Leistungselektronik-Komponenten und Energiespeicher für das Wellenkraftwerk und andere nachhaltige Energiesysteme.

Das Ergebnis jahrelanger Entwicklung an dem Wellenkraftwerk ist eine äußerst robuste, modulare und dennoch kosteneffiziente Struktur, die für den Einsatz im harten, maritimen Umfeld optimiert wurde.

Dr.-Ing. Philipp Sinn (CEO, SINN Power): ?Wir denken in allen Bereichen modular – vom Inselresort auf den Malediven bis zur Ergänzung von Offshore Windparks weltweit, mit unserer Struktur ist dies möglich. Als einzige Lösung weltweit können wir eine Kombination aus Wellen, Kleinwind und PV individuell gemäß der klimatischen Bedingungen jedes beliebigen Standorts anpassen und das zu wettbewerbsfähigen Preisen gegenüber bewährter Technologien.?

Intensive Langzeittests der Tragwerksstruktur zeigen, dass diese bis zu 6m hohen Wellen widersteht. Dies basiert auf SINN Power?s langjährigen Erfahrungen im maritimen Umfeld und sticht die Konkurrenz deutlich aus und öffnet entsprechend die Türen für einen globalen Markt. Mit der Floating Structure von SINN Power können zukünftig Regionen mit starkem Wellengang von Ocean Energy Lösungen und Erneuerbarer Energie profitieren.

Ab sofort bietet SINN Power schlüsselfertige Lösungen für Projektierer weltweit zu wettbewerbsfähigen Kosten und deutlich gesteigerter Grundlastfähigkeit gegenüber konventionellen EE-Anlagen mit Speicher.

Bei Interesse an Projekt-Kooperationen, wenden Sie sich bitte an Johannes Stuck (johannes.stuck@sinnpower.com).