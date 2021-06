Achtung NEU SunPower Maxeon Air Module

SunPower stellt auf der diesjährigen digitalen Intersolar vom 21. bis 23. Juli den ?Smarter-E Industry Days? ihr neues Solarmodul vor: Das MAXEON Air. In diesem Modul stecken mehr als fünf Jahre Forschung, Entwicklung und Tests. Und die weltbekannte Maxeon-Technologie die bei den Modulen zum Einsatz kommt wird bereits seit Jahren in anderen Modulen genutzt. Die neuen Maxeon Air Module zeichnen sich durch ihr Gewicht aus, denn sie sind nur halb so schwer, wie herkömmliche Solarmodule und ermöglichen so den Einsatz auf Dächern, die nur eine geringe Traglast erlauben. Die Gewichtseinsparung kommt aufgrund der fehlenden Bestandteile: Aluminiumrahmen, Glas, Befestigungssystem, Ballast oder Verankerung, zustande. Verfügbar werden die Module voraussichtlich im ersten Quartal 2022 sein.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

