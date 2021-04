SunPower – Solarmodule, Photovoltaikmodule für Metropolregion Nürnberg

Erstellt von Presse Allgemein

SunPower ? Solarmodule, Photovoltaikmodule für Metropolregion Nürnberg. SunPower Maxeon und Performance Module. SunPower ist ein US-amerikanisches Unternehmen, um genau zu sein das zweitgrößte Solarenergieunternehmen der Welt. Die Mitarbeiter von SunPower sind Experten auf dem Gebiet der Solartechnik und in der Forschung hocheffizienter Solarmodule. Vertrieb und Installation der Module erfolgt nur durch geschulte Premium Partner. Generell gibt es zwei Modulreihen: Maxeon und Performance.

SunPower Maxeon Module

Das aktuelle SunPower Maxeon Modul ist nun bereits die 6. Generation und beinhaltet viele Veränderungen und Verbesserungen. Solarmodule aus herkömmlichen Solarzellen verlieren aufgrund der Korrosion und Brüchen mit der Zeit an Leistung. Durch die einzigartige Entwicklung der Maxeon Technologie brechen die Zellen jedoch nicht. Und genau das macht die Maxeon Module seit mehr als zehn Jahren das effizienteste Solarmodul auf dem Markt. So liefern sie bis zu 35 % mehr Energie als andere Module.

Mehr Informationen zu den Maxeon Modulen

SunPower Performance Module

Die SunPower Performance Modulreihe ist eine etwas kostengünstigere Alternative mit anderer Zelltechnologie. Aber auch die Performance Module verbinden 35 Jahre Fachkompetenz in Material und Fertigung. Das Ergebnis ist auch hier ein Modul das herkömmliche Module in Leistung, Zuverlässigkeit und Ästhetik deutlich übertrifft. Das besondere an diesen Modulen ist die innovative Schindeltechnik.

Mehr Informationen zu den Performance Modulen

SunPower allgemein

SunPower bietet egal, welche Modulreihe ein zuverlässiges, langlebiges und effizientes Solarmodul, und zeigt das auch durch 25 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie. Außerdem bestechen die Module durch eine ansprechende Optik und passen so perfekt auf jedes Dach.

SunPower Partner Bayern

iKratos ist Deutschlands erster SunPower Elite Partner und verbaut die Hochleistungsmodule in der Metropolregion Nürnberg. Informationen zu SunPower bei iKratos finden Sie hier

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

Weitere Artikel zum Thema:: SunPower Photovoltaik, eine der leistungsfähigsten Anlagen für die Metropolregion Nürnberg Immer mehr Hausbesitzer setzen auf eigenen Strom mit einer der effektivsten Photovoltaikanlage der Welt... SunPower – Maxeon und Performance Solarmodule Industrie und Gewerbe erfreuen sich an SunPower-Modulen... SunPower Solar in Nürnberg Immer mehr Bürger in der Metropolregion Nürnberg setzen auf eine umweltfreundliche Eigenstromversorgung mit Solartechnik von SunPower. SunPower sind hocheffiziente Solarmodule die die Dachfläche und diffuses Licht am besten umsetzen. Der Grund: keine Lötbahnen dank der Maxeon Zell Technologie. Die iKratos GmbH aus Weißenohe/Nürnberg hat sich auf SunPower Solar-Anlagen spezialisiert und bietet dieses großartige SunPower Solarmodul […]... SunPower Maxeon Solar – das Modul mit der leistungsstärksten Solarzelle Mit Maxeon von SunPower macht die Sonne auch für Sie Überstunden und das an 365 Tagen. Das Modul mit 400 Watt der nächsten Generation – Maxeon Technik ohne Lötbahn – der Wirkungsgrad liegt bei fast 24 %. SunPower ist der Turbo auf dem Dach der z.B. mit Speicher rund um die Uhr Strom in Ihr […]... SunPower Solarmodule in Deutschland Eines der besten Solarmodule in Deutschland...