Tipp: Wärmepumpe – 2 Speicher System bei Heizkörpern oder Fussbodenheizung

Erstellt von Presse Allgemein

Über 1 Million Wärmepumpe heizen mittlerweile in Deutschland anstelle von Öl oder Gasheizungen. Speziell in der Sanierung oder Tausch der Heizungen sind Wärmepumpen für Heizkörper und Fussbodenheizungen dabei kein Problem – Wer Heizkörper hat, sollte allerdings auf ein 2 Speicher System umsteigen – so wird Hochtemperatur für Warmwasser und Heiztemperatur für Heizkörper getrennt und effektiv erzeugt. Panasonic Wärmepumpen sind dabei ideal für diese Heizarten. Am besten wird der Strom auch mit einer Photovoltaikanlage erzeugt.

Infos Förderungen für Wärmepumpen und Solarsysteme oder die Kombination gibt es unter Tel 09192 992800

Unser Tipp: Wärmepumpe – 2 Speicher System bei Heizkörper. Fragen Sie den Profi für Wärmepumpen Systeme in der Metropolregion Nürnberg. www.ikratos.de

ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.

