Hydro-Québec gründet EVLO, eine auf Energiespeichersysteme spezialisierte Tochtergesellschaft

Hydro-Québec hat das Unternehmen EVLO Energy Storage Inc. (EVLO) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3006840-1&h=8817637&u=https%3A% 2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006840-1%26h%3D810425765%26u %3Dhttp%253A%252F%252Fevloenergy.com%252F%26a%3DEVLO%2BEnergy%2BStorage%2BInc.%2 B(EVLO)&a=EVLO+Energy+Storage+Inc.+(EVLO)) , gegründet, eine Tochtergesellschaft, die sichere, effiziente und nachhaltige Energiespeichersysteme entwirft, verkauft und betreibt.

Diese Speichersysteme sind hauptsächlich für Stromerzeuger, Übertragungsanbieter und -verteiler sowie für den kommerziellen und industriellen Markt für mittelgroße und große Speicher bestimmt. Dank ihres modularen Aufbaus können sie für eine Vielzahl von Bedürfnissen eingesetzt werden. Die EVLO-Systeme umfassen auch Software zur Leistungssteuerung und zum Energiemanagement.

„Energiespeicherung wird eine entscheidende Rolle bei der Energiewende spielen“, erklärte Sophie Brochu, Präsidentin und CEO von Hydro-Québec. „Wir sind fest davon überzeugt, dass das Know-how, das Québec im Hinblick auf Batterien erworben hat, zur Entwicklung der Solar- und Windkraft beitragen wird. Unsere Produkte werden auch in bestehenden Stromnetzen nützliche Anwendungen finden, beispielsweise bei der Bewältigung von Verbrauchsspitzen.“

Québecs Know-how in die Praxis umsetzen

Die EVLO-Technologie ist das Ergebnis von mehr als 40 Jahren Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Batteriematerialien durch Hydro-Québec, das über mehr als 800 Patente in diesem Bereich verfügt. Die EVLO-Speichersysteme wurden unter realen Betriebsbedingungen im Netz von Hydro-Québec getestet, nicht nur zur Spitzenlastabtragung im Umspannwerk Hemmingford in der Region Montérégie, sondern auch im Off-Grid-System Quaqtaq im Norden Québecs, wo sie extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt waren. Die Technologie wird auch im Lac-Mégantic-Mikronetz (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3006840-1&h=16952269 14&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006840-1%26h%3 D494988310%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hydroquebec.com%252Fmicrogrid-lac-megan tic%252F%26a%3DLac-%2BM%25C3%25A9gantic%2Bmicrogrid&a=Lac-M%C3%A9gantic-Mikronet z) und im Solarpark von Hydro-Québec in La Prairie eingesetzt (https://c212.net/ c/link/?t=0&l=de&o=3006840-1&h=1857367444&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F %3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006840-1%26h%3D2625109971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww .hydroquebec.com%252Fprojects%252Fsolar-monteregie%252F%26a%3DHydro-Qu%25C3%25A9 bec%2527s%2Bsolar%2Bfarm%2Bin%2BLa%2BPrairie&a=Solarpark+von+Hydro-Qu%C3%A9bec+i n+La+Prairie+eingesetzt) .

Sichere, umweltfreundliche Produkte

Die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP) von EVLO sind viel sicherer als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien, da ihre Molekularstruktur einen intrinsischen Schutz gegen thermische Entweichung bietet. Sie haben auch einen kleineren ökologischen Fußabdruck, nicht nur, weil sie aus natürlich im Überfluss vorhandenen, ungiftigen Materialien hergestellt werden, sondern auch, weil sie mit einem Verfahren recycelt werden können, bei dem 99 % der aktiven Materialien zurückgewonnen und wiederverwendet werden können. Darüber hinaus enthalten EVLO-Systeme kein Kobalt und keine Seltenerdelemente.

Systeme, die auf die wechselnden Bedürfnisse der heutigen Stromnetze zugeschnitten sind

Dank des Know-hows von Hydro-Québec in den Bereichen Betrieb, Steuerung und Simulation von elektrischen Energiesystemen kann EVLO Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Stromproduzenten und -verteilern zugeschnitten sind. Dies stellt einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil dar.

Das erste große Speicherprojekt von EVLO auf dem globalen Markt

EVLO freut sich bekannt zu geben, dass sie mit Innergex énergie renouvelable inc. eine Absichtserklärung zur Teilnahme am https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o =3006840-1&h=2330556856&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den% 26o%3D3006840-1%26h%3D3413615568%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.innergex.com%252F tonnerre-energy-storage-project%252F%26a%3DTonnerre%2Bproject&a=Tonnerre-Projekt in Frankreich unterzeichnet hat. Dieses Projekt umfasst die Installation eines Speichersystems mit einer Kapazität von 9 Megawattstunden (MWh) im Übertragungsnetz, das von Frankreichs nationalem Übertragungsnetzbetreiber https ://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3006840-1&h=4160167383&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2 Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006840-1%26h%3D4103854499%26u%3Dhttps%253A% 252F%252Fwww.rte-france.com%252F%26a%3DRTE&a=RTE , im Rahmen eines langfristigen Vertrags zwischen RTE und Innergex betrieben wird, um den Kapazitätsbedarf Frankreichs zu decken. Die Inbetriebnahme des Systems ist für 2021 geplant.

„Tonnerre ist das erste eigenständige Batterieprojekt von Innergex, und wir freuen uns über die Partnerschaft mit Hydro-Québec, um das Know-how von Québec international zu präsentieren“, sagte Michel Letellier, Präsident und CEO von Innergex. „Speicherung spielt eine Schlüsselrolle bei der globalen Entwicklung erneuerbarer Energieoptionen und ist ein Wachstumsmotor für Innergex.“

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.evloenergy.com/en (https://c2 12.net/c/link/?t=0&l=de&o=3006840-1&h=2082209241&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2F link%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006840-1%26h%3D1417503184%26u%3Dhttps%253A%252F% 252Fna01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25 252Fwww.evloenergy.com%25252Fen%2526data%253D04%25257C01%25257Cusesmtl%252540prn ewswire.com%25257C94bebef13da2498cf67908d89bdbe8fd%25257C887bf9ee3c824b88bcb280d 5e169b99b%25257C1%25257C0%25257C637430716107144145%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb 3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C 2000%2526sdata%253DvVRQCngR2w9f83nhyoCnPmZJ3A0UxIWh%25252Fys10hl%25252BlFM%25253 D%2526reserved%253D0%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.evloenergy.com%252Fen&a=http%3 A%2F%2Fwww.evloenergy.com%2Fen)

Informationen zu Hydro-Québec

Hydro-Québec erzeugt, überträgt und verteilt Elektrizität. Das Unternehmen ist der größte Stromproduzent Kanadas und gehört zu den größten Wasserkraftproduzenten der Welt. Ihr einziger Aktionär ist die Regierung von Québec. Das Unternehmen nutzt hauptsächlich erneuerbare Erzeugungsoptionen, insbesondere große Wasserkraftwerke. Seine Forschungseinrichtungen, die gemeinsam als Institut de recherche d–Hydro-Québec (IREQ) bezeichnet werden, betreiben Forschung und Entwicklung in energiebezogenen Bereichen, darunter Energieeffizienz und -speicherung.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.hydroquebec.com (https://c212 .net/c/link/?t=0&l=de&o=3006840-1&h=2132710248&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fli nk%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006840-1%26h%3D1884838425%26u%3Dhttp%253A%252F%252 Fwww.hydroquebec.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hydroquebec.com&a=http%3A %2F%2Fwww.hydroquebec.com)

Informationen zu Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex ist ein unabhängiger Produzent von erneuerbarer Energie, der Wasserkraftwerke, Windparks, Solarparks und Energiespeichereinrichtungen entwickelt, erwirbt, besitzt und betreibt. Wir glauben, dass die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen den Weg zu einer besseren Welt weisen wird. Als globales Unternehmen sind wir in Kanada, den Vereinigten Staaten, Frankreich und Chile tätig. Wir verwalten ein großes Portfolio hochwertiger Vermögenswerte, das Beteiligungen an 75 Betriebsanlagen und 10 in der Entwicklung befindlichen Projekten umfasst.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.innergex.com/ (https://c212.n et/c/link/?t=0&l=de&o=3006840-1&h=2501794996&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink %2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006840-1%26h%3D4288505457%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fw ww.innergex.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.innergex.com%252F&a=http%3A%2F %2Fwww.innergex.com%2F)

Information: Hydro-Québec: Medienarbeit Jonathan Côté +1 514 289-3227 cote.jonathan2@hydroquebec.com

