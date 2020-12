Luft oder Erdwärme – Wärmepumpen in Nürnberg Fürth Erlangen – Kostenfreie Beratung

Sie haben eine Heizung auf Öl oder Gasbasis – Sie denken neu – Heizen Sie in Zukunft mit NaturEnergie, dafür wird nur ca. 20-30% Energie benötigt. Moderne Wärmepumpen kann man überall einsetzen. Egal ob Neu- oder Altbau. Wärmepumpen verarbeiten auch den Strom einer Photovoltaikanlage. Man unterscheidet verschiedene Systeme: Bei der Luft-Wasser-Variante ist die Mono – […]...

Sie haben es satt, dass ständige Preiserhöhungen der Stromlieferanten ihnen die Haushaltskasse schröpfen. Lassen sie sich gerade jetzt eine Solaranlage aufs Dach in Nürnberg und Umgebung bauen – in 1-2 Tagen fertig und danach bestimmen sie wieviel Strom noch von ihrem Stromlieferanten anfällt. Wenn sie die solaranlage mit Speicher ausrüsten geht es noch besser. Sie […]...

WÄRMEPUMPE – Heizen mit Naturenergie – Wärmepumpe anstelle der Heizung – iKratos bietet Installation von Wärmepumpen in Nürnberg Fürth Erlangen & Forchheim Moderne Wärmepumpen sind ideal im Neu- oder Altbau. Die Natur bietet soviel Energie, die in der Luft aber auch in der Erde steckt – eine Wärmepumpe macht daraus Heizenergie. Speziell für vorhandene Häuser […]...