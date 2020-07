Kabelschrott und Millberry Ankauf in Moers

Erstellt von Presse Allgemein

Der Ankauf von Kabelschrott, respektive Kabelresten in Moers gehört zum Kerngeschäft unseres Unternehmens. Kabelschrott entsteht in vielen Zusammenhängen der Bauwirtschaft. Überall wo es um Verkabelungen geht, fällt regelmäßig Kabelverschnitt an, der auch schon einmal aus Gründen der Bequemlichkeit weggeworfen wird. Manchmal sind die Kabelreste so klein , dass sie von den Handwerkern über den Hausmüll entsorgt werden. Das ist nur nicht schädlich für die Umwelt, sondern kommt auch dem Akt des ?Geld wegwerfen? gleich.

Denn: Kabel Schrott, ganz gleich in welchem Zustand, hat immer einen Geldwert. Mit einem professionellen Recyclingbetrieb in Moers an Ihrer Seite sind Sie in der Lage, den Schrottwert von Kabelschrott für sich einzustreichen.

Kupfer ist das Königsmetall im Wertstoffhandel in Moers

Privatpersonen und Gewerbebetriebe in Moers haben verschiedenste Möglichkeiten mit Kabelschrott Geld zu verdienen. Die RHR Rohstoffhandel Rheinland GmbH kauft in Moers folgenden Kabelschrott:

Allgemeine Kabelreste

Kupfer Kabel

Stromkabel

Flachbandkabel

Alukabel

Erdkabel

Schälkabel

und Kabel aus digitaler Computertechnik.

Kabelschrottabholung in Moers

Bitte sammeln Sie beim Kupferankauf in Moers größere Mengen an Kabelschrott und bieten Sie uns diesen dann als Gesamtpaket zur kostenlosen Schrottabholung in Moers an. Auch geschälte Kabel (Millberry) kaufen wir an.

Kleinere Mengen Kabelschrott nehmen wir bei uns in Rheinberg auf unserem Schrottplatz von Ihnen entgegen. Hier gilt unsere Dienstleistung natürlich auch für kleinere Installateure und Privatleute, die am Verkauf Ihres Kabel- und Kupferschrott in Duisburg interessiert sind.

Modern ausgestatteter Schrottplatz in Rheinberg.

Der Wertstoffhof für Umweltbewusste.

Schrottplätze gibt es in NRW viele. Unser Schrotthandel ist aber etwas Besonderes. Wir legen großen Wert auf hohe Umweltstandards und seriöses Handeln zu tagesaktuellen Schrottpreisen. Hochmodern ausgestattet, an der Xantener Straße 235 perfekt gelegen und ausreichend befestigte und vorbereitete Flächen, um Ihnen alle Services bieten zu können, die professionelle Schrottentsorgung heute erfordert.

Dieses umfasst auch die Nutzung geeichter Schrottwaagen. Direkt nach der Zulieferung Ihres Schrottes , beginnt unsere Wertstoffverwertung. Wir sortieren Ihren Schrott und zerlegen ihn fachgerecht. Anschließend übergeben wird die werthaltigen Altmetalle in die entsprechenden Recyclingbetriebe.

Schrottankauf und Schrottabholung für Firmen und Privatpersonen in Duisburg

Wenn es einen Stahlstandort in Europa gibt, dann gehört hier die Ruhrstadt Duisburg zweifelsfrei dazu. Duisburg ist ein Standort der Schwerindustrie und das auch noch in Zeiten der Dienstleistungsgesellschaft. Selbstverständlich kaufen wir auch hier Schrott von gewerblichen Händlern oder Privatpersonen zum Tageshöchstpreis. Entweder holen wir den Schrott bei den Kunden ab oder Sie besuchen unseren modernen Schrottplatz in Rheinberg.