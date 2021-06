Starke Marke.

KYOCERA Document Solutions ist gestern Abend im Rahmen einer feierlichen Gala im Deutschen Historischen Museum in Berlin in der Kategorie „Excellence in Branding“ mit dem German Brand Award ausgezeichnet worden. Als „Sustainable Brand of the Year“ wurde KYOCERA für seine branchenübergreifend herausragende Markenführung geehrt. „Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind bereits seit vielen Jahren feste Bestandteile der […]...