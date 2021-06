Küstenschutzlösung mit Secutex® Soft Rock

Weitere Artikel zum Thema::

Rock gegen Hunger in Düsseldorf Band-Battle für Welthungerhilfe-Projekt in Madagaskar Es wird das dritte Band-Battle mit leidenschaftlichen Unterstützern für den guten Zweck: Bei „Rock gegen Hunger“ treten am 4. November ab 18.30 Uhr im Henkelsaal an der Ratingerstr. 25 wieder fünf Düsseldorfer Unternehmensbands mit lebendigem Cover-Rock gegeneinander an. „So what?“ (Kripo Düsseldorf) fordern als Titelverteidiger des Wanderpokals heraus: „Tomra-Allstars““ (Tomra), […]...

Nachhaltige Vliesstoffe für die Baubranche Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung in allen Aspekten des täglichen Lebens. Geotechnische Lösungen tragen schon lange dazu bei auch in der Baubranche nachhaltiger zu arbeiten. Mit einem biologisch abbaubaren Vliesstoff geht der Geokunststoffhersteller NAUE jetzt den nächsten logischen Schritt. Klassische Vliesstoffe In vielen Bereichen des Erd- und Straßenbaus, im Wasserbau sowie auch im Garten- und […]...

Hotmobil heizt ein bei „Rock im Park“ Sommerzeit ist Festivalzeit. Ein Pflichttermin für alle Rock-Fans von Open-Air-Konzerten ist Anfang Juni das legendäre Festival ?Rock im Park? in Nürnberg. Auch in diesem Jahr machten sich wieder mehr als 85.000 Rockmusikfans auf den Weg um gemeinsam mit ihren Musikidolen ein einzigartiges Wochenende zu erleben. Damit sich alle Besucher rundum wohlfühlen konnten, sorgten insgesamt elf […]...

National Geographic präsentiert die neue 10-teilige Dokumentarserie „One Strange Rock“ mit Host Will Smith – Die aus den Federn von Darren Aronofsky (Protoza Pictures) und Jane Root (Nutopia) stammende Serie definiert Naturgeschichts- sowie Wissenschaftsdokumentationen neu – Gefilmt wurde in 45 Ländern, 6 Kontinenten und im Weltall – Gruppe von Elite-Astronauten bestehend aus u.a. Jeff Hoffman, Jerry Linenger und Peggy Whitson erzählt die außerordentliche Geschichte der Erde durch die einzigartige […]...