Installateure wählen WINAICO zur Top Marke

Erstellt von Presse Photovoltaik

Creglingen, 25.03.2021 – WINAICO erhält auch 2021 den „Top Brand PV“-Award in der Kategorie MODULE durch das Bonner Marktforschungsunternehmen EUPD Research. Jedes Jahr führt EUPD Research im Rahmen des „Global PV Installer Monitors“ in den globalen Kernmärkten Befragungen unter Installateuren durch und erstellt eine unabhängige Bewertung über die Wahrnehmung vieler Marken. Die besten Marken erhalten den Top Brand PV Award in verschiedenen Kategorien.

Auf dem deutschen Markt wurde WINAICO bereits zum 3. Mal mit dem Award in der Kategorie MODULE ausgezeichnet. Neu hinzugekommen ist 2021 erstmals der Award für Polen.

„Die Verleihung des Top Brand PV Awards ist für uns von großer Bedeutung. Denn bei diesem Qualitätssiegel stehen nicht technische Aspekte im Vordergrund, sondern es geht um das komplette Markenimage. Wer könnte eine Marke besser bewerten als die Installateure selbst? Wir bedanken uns bei unseren Partnern für die gute Beurteilung und die tolle Zusammenarbeit. Dies ist für uns die Bestätigung, dass wir auf einem guten Weg sind“, so Marc Ortmanns, Head of European Sales & Marketing.

