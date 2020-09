Stadtwerke Schwäbisch Hall planen Öffnung des Freizeitbads Schenkensee inklusive Sauna am 27. September

Erstellt von Presse Allgemein

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall beenden die Freibadsaison mit der Schließung des Freibads Schenkensee am 13. September. Zwei Wochen später ? am 27. September ? planen die Stadtwerke, das zugehörige Freizeitbad inklusive Saunapark unter den Auflagen des Betriebs- und Hygienekonzepts zu öffnen.

Trotz enormem organisatorischen und personellem Aufwand und auf Basis eines umfangreichen Betriebskonzepts sind die Stadtwerke Schwäbisch Hall im Juli mit dem Freibad Schenkensee in die Freibadsaison 2020 gestartet. Am 13. September schließen die Stadtwerke das Freibad für dieses Jahr.

Doch damit ist die Badesaison nicht beendet: Kurz darauf, am 27. September, planen die Stadtwerke, das Freizeitbad Schenkensee inklusive Saunalandschaft zu öffnen. Vorrausetzung ist eine vertretbare Entwicklung der Corona-Fallzahlen. Dazu stehen die Stadtwerke im Austausch mit den lokalen Gesundheitsbehörden.

Umfangreiches Konzept zur Erfüllung der Corona-Verordnung

Die Erfahrungen aus dem Freibadbetrieb machen einen zeitnahen Übergang möglich. Gleichzeitig ist der Zeitraum von zwei Wochen aufgrund der hohen Stundenbelastung der Bad-Mitarbeiter, die sich aus dem Freibadeinsatz ergab, sowie der umfangreichen Vorbereitungen im Freizeitbad nötig.

Das Konzept des Freibads bildet die Basis für die Regeln und Bestimmungen des Freizeitbades und der Saunalandschaft ? angepasst und erweitert auf die Gegebenheiten der geschlossenen Räume. Dies hat einen deutlich höheren Personalaufwand zur Folge und steht unter der Prämisse von Anpassungen hinsichtlich der Pandemie-Entwicklungen.

?Grundsätzlich gilt für das gesamte Freizeitbad und das Fitnessstudio Actic die AHA-Formel: Abstand wahren, auf Hygiene achten und Alltagsmaske tragen. Die Mitarbeiter sind angewiesen, auf die Einhaltung zu achten. Diese ist Grundvoraussetzung für einen sicheren Betrieb?, erklärt die stellvertretende Badebetriebsleiterin Heike Lochstampfer.

Ticketverkauf online und vor Ort

In der gesamten Anlage wird es eine Begrenzung der Besucheranzahl von maximal 220 Personen im Freizeitbad und 70 Personen in der Saunalandschaft geben. Tickets können zu gleicher Kontingentzahl über den Online-Shop auf der Homepage des Schenkenseebads erworben und vor Ort im Bad an der Kasse (auch gegen Barzahlung) gekauft werden. In beiden Fällen ist eine Registrierung unter Angabe der persönlichen Daten Pflicht.

Jahres- und Wertkarten sowie Gutscheine können im Freizeitbad wieder verwendet beziehungsweise auf den Ticketkauf angerechnet werden ? online und vor Ort.

Während der Öffnungszeiten kann das Bad unter Berücksichtigung freier Kapazitäten durchgängig genutzt werden. Es gibt keine Zeitblöcke wie bisher im Freibad. Die angepassten Öffnungszeiten, aktuelle Belegungszahlen sowie Tarifprodukte und Eintrittspreise sind auf der Homepage des Schenkenseebads zu finden.

Wichtige Hygienemaßnahmen

Pro Becken im Freizeitbad haben die Stadtwerke eine maximale Anzahl der Schwimmer definiert. Wie im Freibad wird dies durch Armbänder kontrolliert. Den Besuchern können aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht alle Attraktionen zur Verfügung gestellt werden. Das Sportbecken ist in Doppelbahnen unterteilt, in denen Einbahnverkehr herrscht.

Trotz der Hygieneverordnung bietet die Sauna Möglichkeiten zur Entspannung und Regeneration ? auch wenn es zum Schutz unter anderem keine Aufgüsse und Dampfbäder geben wird.

Überblick über Vereinssport und weitere Bäderanlagen

Schwimmkurse, der schulische Schwimmunterricht sowie Vereinssport können im Freizeitbad ab dem Zeitpunkt der Öffnung nach Abstimmung stattfinden.

Bereits ab dem 14. September öffnen das Bad Tullauer Höhe sowie das Hallenbad in Michelbach/Bilz, ebenfalls unter den Bestimmungen der jeweiligen Betriebskonzepte sowie ausschließlich für den Schulsport. Beide Anlagen werden von den Stadtwerken Schwäbisch Hall betrieben.

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall produzieren selbst Strom- und Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbaren Energien. Kraft-Wärme-Kopplung zählt für das Unternehmen zu den Schlüsseltechnologien der Energiewende. Im Jahr 2012 wurden die Stadtwerke Schwäbisch Hall mit dem Prädikat “Vorreiter der Energiewende” ausgezeichnet. Sie initiieren oder beteiligen sich an innovativen Pilot- und Forschungsprojekten, um die Energiewende voranzubringen. Hierbei geht es beispielsweise um neue Technologien zur Energieerzeugung, um Effizienzsteigerung und Energieeinsparung im eigenen Kraftwerkspark und bei Kundenanlagen durch anlagentechnische Optimierungen oder um intelligente Netz- und Anlagensteuerung.

Die rund 60 Blockheizkraftwerke im Netzgebiet der Stadtwerke Schwäbisch Hall mit einer elektrischen Leistung von insgesamt 30 MW werden neben Erdgas hauptsächlich mit Biogas oder Biomethan betrieben, das von Landwirten aus der Umgebung und aus dem Nördlinger Ries aufgekauft wird. Vierzig Prozent der Wärme im Netzgebiet der Stadtwerke Schwäbisch Hall wird aus Bioenergie erzeugt. Mit einer Gesamtleistung von 17 MW sind die Stadtwerke Schwäbisch Hall einer der größten Betreiber von Biomethan-Blockheizkraftwerken in Baden-Württemberg.

Weitere Artikel zum Thema:: Höchstes Jahresergebnis seit der Gründung der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH haben im Geschäftsjahr 2018 mit einem Nachsteuerergebnis in Höhe von 15,6 Mio. ? das letztjährige Rekordergebnis in Höhe von 9,2 Mio. ? auf den zweiten Platz verwiesen. Ausschlaggebend für dieses herausragende Ergebnis war der einmalige Effekt des Verkaufs der Energieversorgung Ottobrunn GmbH neben den Ergebnissen aus den Beteiligungen und Dienstleistungen. […]... Stadtwerke Schwäbisch Hall betreiben zukünftig das Stromnetz in Michelfeld Zum 1. Januar 2016 werden die Stadtwerke Schwäbisch Hall den Betrieb des Stromnetzes in Michelfeld übernehmen. Das Stromnetz wurde von der Energieversorgung Michelfeld GmbH (evm) von dem EnBW Tochterunternehmen Netze BW GmbH (bis Januar 2014 EnBW Regional AG) erworben. Die evm wurde im Jahr 2012 von der Gemeinde Michelfeld und den Stadtwerken Schwäbisch Hall GmbH […]... Stadtwerke Schwäbisch Hall unterstützen Forderung nach Klima-Konjunkturpaket Mehr als 180 Unternehmen und Organisationen haben Ende April einen offenen Brief an die Bundesregierung verfasst. Darin fordern sie, die aktuell geschwächte Wirtschaft mit einem klimafreundlichen Konjunkturpaket zu unterstützen. Auch die Stadtwerke Schwäbisch Hall haben den Appell unterzeichnet. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall haben sich einer breiten Initiative aus Umweltorganisationen, Wirtschaftsverbänden, Verbraucherschützern und Unternehmen unter anderem […]... Stadtwerke Schwäbisch Hall erneut ausgezeichnet Die Stadtwerke Schwäbisch Hall haben in den letzten Tagen gleich mehrere Auszeichnungen erhalten. Für die Bereiche Strom, Gas sowie Wärme gelten die Stadtwerke Schwäbisch Hall im Jahr 2019 zum wiederholten Male als TOP-Lokalversorger. Außerdem erhielt das Haller Unternehmen die Prämierung ?Ausgezeichnet? von der unabhängigen Versorgerstudie 360°. Diese bescheinigt damit besonderen Service als Energieversorger in Schwäbisch […]... Stadtwerke Schwäbisch Hall von verschiedenen Verbraucherportalen ausgezeichnet Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH hat die Prämierung ?Ausgezeichnet? von der Versorgerstudie 2018 verliehen bekommen. Das Siegel der STUDIE360 kennzeichnet transparente und faire Energieversorger. Mit einem Ergebnis von 94% setzen die Stadtwerke Schwäbisch Hall vorbildliche Maßstäbe in der Energiewirtschaft und bieten faire und transparente Vertragskomponenten. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH wird den Nutzern des Verbraucherportals […]...